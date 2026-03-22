Королева Єлизавета II / © Getty Images

У королеви Єлизавети II був набір секретних сигналів, які вона використовувала для спілкування з персоналом. І головним аксесуаром, який вона для цього обирала, була її сумка.

Про це розповів королівський історик Г'юго Вікерс в інтерв'ю журналу People 2011 року.

"Було б дуже тривожно, якби ви розмовляли з королевою і побачили, як сумочка переходить з однієї руки до іншої", - зауважив він. Проте вона намагалася бути тактовною, щоб не образити свого співрозмовника. «Це було б зроблено дуже чемно, — сказав Вікерс. - Хто-небудь підійшов би і сказав: "Сер, архієпископ Кентерберійський дуже хотів би з вами зустрітися", - і проводив би вас подалі від Єлизавети», пише instyle.

Королева Єлизавета зазвичай носила свою сумку на лівій руці. Однак під час тривалої чи незручної розмови вона перекладала її на праву руку, щоб її співробітник міг швидко підійти і відвести її чи співрозмовника убік. В ідеалі гість не здогадувався про цей сигнал.

Сумка була не єдиним аксесуаром, що його використовувала монрахиня. Помада, каблучка і секретний ґудзик також дозволяли королеві ввічливо уникати незручних чи нудних ситуацій.

Королева також могла покрутити свою каблучку, щоб звернути увагу персоналу, що їй хочеться швидше перервати розмову. Або таким самим сигналом могла стати губна помада, яку королева діставала зі своєї сумочки та поправляла макіяж без дзеркала. Це був сигнал для її фрейлін, що Єлизавета готова піти з заходу.