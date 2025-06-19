Секрети принцеси Діани: її колишня тренерка з фітнесу розповіла деякі моменти їхнього тісного спілкування

Принцеса Діана / © Getty Images

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З 1991 року і до самої смерті принцеса Діана користувалася послугами особистої тренерки Дженні Ріветт, якій зараз 65 років. Вона допомагала їй із тренуваннями. Вважається, що вони мали близькі стосунки, і Дженні розповіла Mail Online, що вона зберегла свою дружбу з Діаною і те, про що вони говорили, в основному в таємниці досі.

Дженні не тільки знала, як сильно Діана любила своїх синів Вільяма і Гаррі, але й сказала, що принцеса просила б у неї поради і хотіла б довірити їй особисті таємниці.

Принцеса Діана / © Getty Images

«Я б дала їй найкращу пораду, яку тільки могла, але я б ущипнула себе — ось я тут, консультантка королівської родини! Але говорячи це, я знала своє місце. Я ніколи не порушувала теми сама, ніколи не переступала межу, і я думаю, вона це цінувала. Іноді Діана розповідала мені такі особисті речі, що я просила її: „Будь ласка, не кажи більше нічого, бо якщо завтра це потрапить до газет, ти подумаєш, що це була я“, — згадує пані Ріветт.

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Дженні також розповіла виданню, що вважає, що принцеса Діана була б «спустошена» тим, що Гаррі та Вільям наразі не в добрих стосунках. «Діана любила своїх хлопчиків, вони були для неї всім. Вона була спустошена тим, що відбувається між ними сьогодні», — каже колишня тренерка принцеси.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / © Getty Images

Вважається, що Дженні займалася з Діаною три години на тиждень, щоб допомогти їй залишатися у формі та бути здоровою.

Нагадаємо, принцеса Уельська також любила балет і грала у теніс.