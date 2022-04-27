Сексуальні скандали російських політиків та олігархів: трохи яскравих подробиць

Українцям, які вже багато років не стежать за життям у Росії, може здатися, що головний сексуальний об'єкт там – це влада. І це, безумовно, правда, але тільки частково.

Поки що держава пропагує, а іноді й недвозначно насаджує сімейні цінності, керівна верхівка оточує себе коханками та ескортом, організовує оргії, не гидує сексуальним насильством і живе на кілька сімей.

Путін і "людина, схожа на генерального прокурора"

Юрій Скуратов / Getty Images

Один із перших найгучніших сексуальних скандалів в історії Росії – грандіозний порноскандал за участю генпрокурора Юрія Скуратова.

1999 року на державному телеканалу "РТР" і деяких зарубіжних телеканалах був продемонстрований документальний фільм "Троє в ліжку", де "людина, схожа на генерального прокурора" (формулювання, що повторювалося тими днями багатьма виданнями і стало згодом крилатою фразою), зафільмована із двома жінками. Сам Скуратов стверджував, що запис був підробленим.

Проте Володимир Путін, який тоді обіймав посаду голови ФСБ, займався розслідуванням цієї справи, і запис визнали справжнім. Вважається, що Путін відповідав за те, щоб Скуратов був звільнений із Генпрокуратури.

Цікаво, що головним організатором цього секс-скандалу називали Олександра Лебедєва, який і сам згодом став учасником абсолютно аналогічного секс-скандалу.

Секс утрьох в "Україні"

Олександр Лебедєв / Associated Press

Олігарха Олександра Лебедєва, який неодноразово зустрічався з відомим ексочільником МВФ Домініком Стросс-Каном, зокрема і під час його візиту до Києва, підозрюють у тому, що забезпечував Стросс-Кана дівчатами з ескорту, а також на прохання ексочільника МВФ відправляв їх до Європи. Водночас ходили чутки, що бізнесмен натомість просив Стросс-Кана заблокувати рішення щодо надання Україні чергового валютного траншу. Ходили також чутки, що Лебедєв міг організувати знімання оргій Стросс-Кана з ескортницями в готелі "Україна", який тоді належав Лебедєву.

Мабуть, російський олігарх якимось чином потрапив у власноруч розставлену пастку, бо через деякий час у Мережі з'явилося відео, на якому Лебедєв зафільмований за любовними втіхами з, мабуть, цими ж дівчатами в тому ж готелі "Україна".

"Рибкагейт"

Олег Дерипаска / Associated Press

Один із найгучніших секс-скандалів, в який потрапили одразу два представники російської еліти – високопосадовець та олігарх – вибухнув 2018 року. Скандал отримав назву "Рибкагейт". Одружений олігарх Олег Дерипаска і нині покійний одружений на той час член уряду Росії Сергій Приходько (пішов з посади 2020 року) були викриті на тому, що спільно гаяли час на яхті олігарха в компанії ескортниць.

Настя Рибка (Анастасія Вашукевич)

Зокрема, якась Настя Рибка (справжнє ім'я — Анастасія Вашукевич), яка позиціонувала себе як секс-коучиня, написала книжку "Щоденник зі зваблювання мільярдера" про цю спільну подорож із досить відвертими подробицями сексу з обома персонажами. Про Олега Дерипаску дівчина написала так:

"Секс із мільярдером триває 15 хвилин, як виявилося. І не особливо він відрізняється від сексу з будь-якою іншою людиною. Хоча враження про Руслана залишилося гарне. Він старався, і видно, що хотів, щоб мені було приємно".

Здібності чиновника колега Рибки оцінила скромніше: "Дуже швидко, 5 хвилин і відпустив".

Олігарху такі одкровення ескортниці не сподобалися, і Настю Рибку невдовзі після скандалу заарештували в Таїланді за звинуваченням у проведенні незаконного секс-тренінгу, потім після депортації до Росії вона відсиділа ще й у російському СІЗО.

Сексуальні читання куршавельського сидільця

Михайло Прохоров / Associated Press

Один із найяскравіших секс-скандалів – арешт олігарха Михайла Прохорова в Куршевелі 2007 року. Французька поліція затримала його та ще кількох росіян у рамках розслідування справи про мережу проституції класу люкс. До операції було залучено близько 50 поліцейських, які провели обшуки у трьох розкішних готелях: "Біблос", "Ла Лана" та "Ліз Ерей". Було затримано 26 людей, а також кілька молодих жінок.

Ні Прохорову, ні його друзям звинувачень не висунули, незабаром їх відпустили.

Згодом Прохорову довелося купити кілька ЗМІ та найняти ціле PR-агентство для відбілення репутації. Однак імідж дивакуватого холостяка, що тягає за собою гарем з 10-20 молодих жінок модельної зовнішності, залишився з олігархом назавжди.

Дівчина Настя з ескорту путінського олігарха згадує про їхні побачення так:

"Ми прийшли до номера, він зачинив за нами двері і запропонував прилягти. Сам водночас не роздягався, і нам ні на що таке не натякав. Альона не боялася, і я подумала, що нічого страшного зі мною трапитися не повинно. Коли ми лягли на його величезне ліжко, Михайло дістав з-під подушки "Грозу" Тургенєва (два екземпляри) і попросив нас почитати її вголос за ролями.

Ми читали. Михайло слухав. А я, стежачи за муками Катерини, все думала, що ж задумав олігарх, коли так вирішив відвернути нашу увагу?

Далі Михайло просто заснув, так і не зробивши жодній із нас непристойної пропозиції. Вдень ми каталися на лижах, увечері ситуація повторилася. Тільки для "рольового" читання було запрошено вже п'ятьох дівчат.

Так щовечора ми читали йому щось із російської класики. І зовсім жодного інтиму".

Мабуть, любов до російської літератури у олігарха воістину безмежна і замінює багато інших радощів.

Депутатський аб'юз

Леонід Слуцький / Associated Press

Один із найнеприємніших секс-скандалів останнього часу в Росії – це історія про домагання до журналісток із боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького.

"Коли він прийшов на ефір, намагався поцілувати мене в губи і доторкнутися до сідниць", — розповідає одна з них. Багато жінок стверджували, що така поведінка політика є системною і триває вже довго.

Депутат назвав висунуті звинувачення "заказухою" та "низькопробною провокацією". Заяви журналісток про домагання Слуцького назвали "провокацією", зокрема й жінки-депутати, учасниці жіночого клубу Державної думи.

І всі-всі-всі

Не відстає від керівної верхівки і опозиція. Оскільки в Росії, як ми тепер розуміємо, сексуальний скандал є одним зі способів "вирішення питань" та зведення рахунків, до нього, цілком очікувано, потрапляють усі категорії російського суспільства. У свій час у російській пресі постійно згадувався скандал із оприлюдненим відео, на якому опозиціонери Едуард Лімонов, Ілля Яшин та Віктор Шендерович займаються сексом із якоюсь Катею. Втім, щодо останнього "це не точно".

Як бачите, сексуальні скандали у Росії виникають постійно і є улюбленим засобом політичної боротьби. Ну і неабияк розважають населення, яке, на думку російського керівництва, захоплене виключно читанням, балетом, класичною музикою та патріотичним вихованням.

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