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Селфі із сестрою: принцеса Євгенія опублікувала кумедне фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Селфі із сестрою: принцеса Євгенія опублікувала кумедне фото

Принцеса Євгенія та її сестра принцеса Беатріс / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Сестри Йоркські минулого тижня відвідали Vogue World: London – світський захід у британській столиці.

33-річна Євгенія з'явилася на заході у кутюрній сукні з нової колекції Fendi від Kim Jones сезону осінь-зима 2023 та підібрала до неї сріблясті туфлі-човники, посипані камінням та на підборах.

Принцеса Євгенія / © Getty Images
Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

А її 35-річна сестра Беатріс була у чорно-жовтій сукні-накидці з квітковим принтом від британського дизайнера Річарда Квіна. Образ її доповнювали чорні рукавички та лаковані туфлі-човники на підборах.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

У своєму блогу в Instagram Євгенія опублікувала селфі, на якому сестри зображені в автомобілі.

(гортайте фото праворуч)

"Було так весело відвідати Vogue World: London цього тижня. Захід прославляє багате культурне життя Великої Британії", — написала вона та доповнила.

"Мистецтво у Великій Британії перебуває під загрозою, і Vogue World стане своєчасним нагадуванням про те, наскільки воно важливе, наскільки важливою частиною нашого життя є і наскільки воно потребує нашої підтримки", — процитувала принцеса слова редакторки Vogue Анни Вінтур.

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Дата публікації
Перегляди
987
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