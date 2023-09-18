Селфі із сестрою: принцеса Євгенія опублікувала кумедне фото

Сестри Йоркські минулого тижня відвідали Vogue World: London – світський захід у британській столиці.
33-річна Євгенія з'явилася на заході у кутюрній сукні з нової колекції Fendi від Kim Jones сезону осінь-зима 2023 та підібрала до неї сріблясті туфлі-човники, посипані камінням та на підборах.
А її 35-річна сестра Беатріс була у чорно-жовтій сукні-накидці з квітковим принтом від британського дизайнера Річарда Квіна. Образ її доповнювали чорні рукавички та лаковані туфлі-човники на підборах.
У своєму блогу в Instagram Євгенія опублікувала селфі, на якому сестри зображені в автомобілі.
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"Було так весело відвідати Vogue World: London цього тижня. Захід прославляє багате культурне життя Великої Британії", — написала вона та доповнила.
"Мистецтво у Великій Британії перебуває під загрозою, і Vogue World стане своєчасним нагадуванням про те, наскільки воно важливе, наскільки важливою частиною нашого життя є і наскільки воно потребує нашої підтримки", — процитувала принцеса слова редакторки Vogue Анни Вінтур.
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