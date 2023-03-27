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Семирічний іменинник: Іванка Трамп опублікувала фото підрослого сина і показала святковий торт

Семирічний іменинник: Іванка Трамп опублікувала фото підрослого сина і показала святковий торт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
91
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Семирічний іменинник: Іванка Трамп опублікувала фото підрослого сина і показала святковий торт

Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка привітала старшого сина з днем народження.

Сьогодні, 27 березня, старшому сину Іванки Трамп і Джареда Кушнера – Теодору виповнилося 7 років. Із нагоди дня народження Іванка опублікувала серію милих знімків сина.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

Вона показала його зі святковим великим тортом у вигляді скейту із зображенням східного дракон.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

Щаслива мама поділилася також гарними сімейними світлинами.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

"Із 7-м днем народження нашого милого Тео! Ти щодня приносиш стільки радості і любові у наше життя своїм добрим, позитивним та енергійним духом. Я люблю тебе до місяця і назад!

Нехай цей рік принесе тобі сміх, любов, пригоди та ще багато поїздок у скейт-парк!" – побажала Іванка сину.

© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп
© Instagram Іванки Трамп
Фото: Instagram Іванки Трамп

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Дата публікації
Перегляди
91
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