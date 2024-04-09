Сентиментальна промова Єлизавети II на весіллі Чарльза та Камілли: що сказала монархиня

Король Чарльз і королева Камілла сьогодні святкують дев'ятнадцяту річницю від дня свого весілля, яке відбулося 9 квітня 2005 року.
Пара зв'язала себе узами шлюбу на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші, а на урочистому бенкеті, що відбувся у Віндзорському замку, покійна королева Єлизавета II виголосила дуже сентиментальну промову.
Банкет відбувся після служби благословення у каплиці Святого Георгія, на якій її Величність була присутня.
На вечірці, де було близько 800 гостей, королева Єлизавета II почала свою промову з кивка у бік однієї зі своїх пристрастей всього життя – коней. Говорячи про іподром Ейнтрі та щорічні змагання Grand National з бігу з перешкодами, вона сказала:
"Вони подолали Бечерс-Брук, а також безліч інших жахливих перешкод. Вони впоралися, і я дуже пишаюся і бажаю їм всього найкращого. Мій син удома і з жінкою, яку він кохає", — цитує слова королеви журнал Woman and Home Magazine.
Раніше ми розповідали, що королева відмовилася від відвідування цивільної весільної церемонії через свою роль глави англіканської церкви, яка не заохочує розлучення. До речі, з цієї причини дочка Єлизавети II – принцеса Анна – вдруге виходила заміж у Шотландії, а не в Англії.
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