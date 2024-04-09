Сентиментальна промова Єлизавети II на весіллі Чарльза та Камілли: що сказала монархиня

Король Чарльз і королева Камілла сьогодні святкують дев'ятнадцяту річницю від дня свого весілля, яке відбулося 9 квітня 2005 року.

Пара зв'язала себе узами шлюбу на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші, а на урочистому бенкеті, що відбувся у Віндзорському замку, покійна королева Єлизавета II виголосила дуже сентиментальну промову.

Банкет відбувся після служби благословення у каплиці Святого Георгія, на якій її Величність була присутня.

Весілля Чарльза та Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

На вечірці, де було близько 800 гостей, королева Єлизавета II почала свою промову з кивка у бік однієї зі своїх пристрастей всього життя – коней. Говорячи про іподром Ейнтрі та щорічні змагання Grand National з бігу з перешкодами, вона сказала:

"Вони подолали Бечерс-Брук, а також безліч інших жахливих перешкод. Вони впоралися, і я дуже пишаюся і бажаю їм всього найкращого. Мій син удома і з жінкою, яку він кохає", — цитує слова королеви журнал Woman and Home Magazine.

Весілля Чарльза та Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королева відмовилася від відвідування цивільної весільної церемонії через свою роль глави англіканської церкви, яка не заохочує розлучення. До речі, з цієї причини дочка Єлизавети II – принцеса Анна – вдруге виходила заміж у Шотландії, а не в Англії.

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