Сентиментальний король: Чарльз III розплакався на світському заході

П'ять днів поспіль король Чарльз та королева Камілла відвідували королівські кінні перегони в Аскоті.
Одного дня монарх навіть розплакався на публіці, а це фото облетіло всі ЗМІ. Чарльз був зворушений після свого першого тріумфу переможця Royal Ascot.
Один із коней монарха брав участь у забігу. Чарльз та Камілла мали такий схвильований вигояд у королівській ложі, коли спостерігали за змаганням. А коли вершник виграв гонку, багатотисячні натовпи на трибунах зааплодували, а король розплакався.
Цей момент на публіці прокоментувала племінниця короля — Зара Тіндалл, яка також із чоловіком відвідувала майже всі дні перегонів в Аскоті.
Коли її запитали, що вона думає про перемогу коня короля Чарльза в перегонах в Аскоті, Зара відповіла: "Це гірко-солодко, чи не так? Я думаю, як горда і схвильована була б наша бабуся, королева. Це було неймовірно, яка гонка ", — сказала Зара.
Цього року Чарльз та Камілла вперше відвідали Аскот у ролі короля та королеви. Нагадаємо, саме на перегонах королеву Каміллу раптово застукали за шкідливою звичкою.
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