Сентиментальний король: Чарльз III розплакався на світському заході

Одного дня монарх навіть розплакався на публіці, а це фото облетіло всі ЗМІ. Чарльз був зворушений після свого першого тріумфу переможця Royal Ascot.

Король Чарльз і королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Один із коней монарха брав участь у забігу. Чарльз та Камілла мали такий схвильований вигояд у королівській ложі, коли спостерігали за змаганням. А коли вершник виграв гонку, багатотисячні натовпи на трибунах зааплодували, а король розплакався.

Король Чарльз III в Аскоті / Фото: Getty Images

Цей момент на публіці прокоментувала племінниця короля — Зара Тіндалл, яка також із чоловіком відвідувала майже всі дні перегонів в Аскоті.

Коли її запитали, що вона думає про перемогу коня короля Чарльза в перегонах в Аскоті, Зара відповіла: "Це гірко-солодко, чи не так? Я думаю, як горда і схвильована була б наша бабуся, королева. Це було неймовірно, яка гонка ", — сказала Зара.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Цього року Чарльз та Камілла вперше відвідали Аскот у ролі короля та королеви. Нагадаємо, саме на перегонах королеву Каміллу раптово застукали за шкідливою звичкою.

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