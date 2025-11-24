Сер Девід Бекхем поділяє одне хобі з королем Чарльзом: про що йдеться

Королева Камілла, Девід Бекхем і король Чарльз / © Associated Press

Легенда футболу — Девід Бекхем — який нещодавно отримав лицарський орден від короля, приєднається до садівника, письменника та телеведучої Френсіс Топгілл у створенні саду на Королівської виставки квітів у Челсі, яка відбудеться у травні 2026 року.

Бекхем і садівник Алан Тітчмарш виступлять як посли Фонду короля Чарльза III і підтримають творіння Топгілл, яке стане її першим в історії на знаменитій виставці.

Король Чарльз і Девід Бекхем / © Getty Images

«Моя любов до сільської місцевості почалася, коли я в дитинстві гостював у бабусі та дідуся. Я на власному досвіді переконався, наскільки корисним може бути садівництво, і саме тому я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з Королівським садівничим товариством та Фондом короля над їхнім садом Curious Garden на виставці квітів Королівського садівничого товариства в Челсі 2026 року. Сподіваюся, ми надихнемо людей вийти на природу і спробувати щось нове», — заявив Девід у пресрелізі, який цитує журнал People.

Тема «Загадкового саду» буде розроблена з метою «спонукати націю відкрити для себе радість допитливості у садівництві та найважливіший внесок рослин у здоров’я людей, місць та планети», — пояснюється в пресрелізі.

Як і король Чарльз, Бекхем — пристрасний садівник та прихильник «заміського життя». Після завершення футбольної кар’єри він почав розводити курей та бджіл у своєму сімейному будинку в Котсуолдсі.

Девід Бекхем у своєму саду / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, Бекхем приєднався до короля Чарльза на виставці квітів у Челсі 2025 року, щоб відсвяткувати відкриття нового магазину монарха Highgrove Shop, в якому представлені продукти, вироблені та отримані у Highgrove House, приватній резиденції короля та королеви Камілли.