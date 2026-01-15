ТСН у соціальних мережах

Суспільство
82
1 хв

Сер Девід Бекхем проти принца Уельського Вільяма: битва завзятих садівників

Принц Вільям як заступник організації We Are Farming Minds відвідав сімейну ферму в Герефордширі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям і сер Девід Бекхем

Принц Вільям і сер Девід Бекхем / © Associated Press

Майбутній король Англії приїхав, щоб дізнатися про важливість підтримки психічного здоров’я у фермерському співтоваристві.

Перебуваючи там, Вільям розповів про те, як фермери часто стикаються з численними зовнішніми факторами тиску та значною невизначеністю, що може вплинути на їхнє психічне здоров’я.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Під час заходу Вільям також включився в роботу, допомагаючи у виконанні різних завдань, таких як обрізання яблунь, будівництво нових огорож та годування овець. І, треба зазначити, у нього це чудово виходить.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

Мабуть, у їхньому сімейному заміському будинку Анмер-гол принц Уельський часто проводить час у саду зі своїми дітьми. Він чудово орудує содовими предметами і може скласти конкуренцію серу Девіду Бекхему, який є затятим садівником.

Сер Девід Бекхем у своєму саду

Сер Девід Бекхем у своєму саду

Тим часом принцеса Уельська Кетрін сьогодні приймала у Віндзорському замку жіночу збірну з регбі.

Наступна публікація

