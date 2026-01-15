- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Сер Девід Бекхем проти принца Уельського Вільяма: битва завзятих садівників
Принц Вільям як заступник організації We Are Farming Minds відвідав сімейну ферму в Герефордширі.
Майбутній король Англії приїхав, щоб дізнатися про важливість підтримки психічного здоров’я у фермерському співтоваристві.
Перебуваючи там, Вільям розповів про те, як фермери часто стикаються з численними зовнішніми факторами тиску та значною невизначеністю, що може вплинути на їхнє психічне здоров’я.
Під час заходу Вільям також включився в роботу, допомагаючи у виконанні різних завдань, таких як обрізання яблунь, будівництво нових огорож та годування овець. І, треба зазначити, у нього це чудово виходить.
Мабуть, у їхньому сімейному заміському будинку Анмер-гол принц Уельський часто проводить час у саду зі своїми дітьми. Він чудово орудує содовими предметами і може скласти конкуренцію серу Девіду Бекхему, який є затятим садівником.
Тим часом принцеса Уельська Кетрін сьогодні приймала у Віндзорському замку жіночу збірну з регбі.