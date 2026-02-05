- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
Сер Девід Бекхем заздритиме: король Чарльз III показав своїх курей
Король Чарльз не гірше за сера Девіда Бекхема знається на господарських справах, пов’язаних з вирощуванням птиці.
В Instagram королівського акаунту опублікували відео з нового фільму про короля Великої Британії «У пошуках гармонії: бачення короля», прем’єра якого нещодавно відбулася у Віндзорському замку.
Фільм виходить на каналі Prime Video завтра, у п’ятницю, 6 лютого.
У відео показано, як Чарльз, одягнений у пісочний жакет і штани такого самого кольору та взутий у високі гумові чоботи, з кошиком у руках заходить до курника зібрати яйця. Шанувальники захоплено відгукуються про це відео Чарльза і пишуть, що з нетерпінням чекають на вихід фільму.
Раніше сер Девід Бекхем показував, як вирощує курей у своєму заміському маєтку. Ми детальніше розповідали, чому це так модно зараз та як розпочати цю справу. Але королеві Чарльзу такі поради ні до чого, адже він і так чудово вписався у сільське життя і дуже любить проводити час на природі.
Нагадаємо, раніше ми показували битву садівників — Девіда Бекхема проти принца Вільяма Уельського.