ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Сер Девід Бекхем заздритиме: король Чарльз III показав своїх курей

Король Чарльз не гірше за сера Девіда Бекхема знається на господарських справах, пов’язаних з вирощуванням птиці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз і сер Девід Бекхем

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Associated Press

В Instagram королівського акаунту опублікували відео з нового фільму про короля Великої Британії «У пошуках гармонії: бачення короля», прем’єра якого нещодавно відбулася у Віндзорському замку.

Фільм виходить на каналі Prime Video завтра, у п’ятницю, 6 лютого.

У відео показано, як Чарльз, одягнений у пісочний жакет і штани такого самого кольору та взутий у високі гумові чоботи, з кошиком у руках заходить до курника зібрати яйця. Шанувальники захоплено відгукуються про це відео Чарльза і пишуть, що з нетерпінням чекають на вихід фільму.

Раніше сер Девід Бекхем показував, як вирощує курей у своєму заміському маєтку. Ми детальніше розповідали, чому це так модно зараз та як розпочати цю справу. Але королеві Чарльзу такі поради ні до чого, адже він і так чудово вписався у сільське життя і дуже любить проводити час на природі.

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Getty Images

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували битву садівників — Девіда Бекхема проти принца Вільяма Уельського.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie