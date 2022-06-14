"Серце мами відчувало": Марія Бурмака щемливо відреагувала на загибель сина української письменниці

У бою на Харківщині загинув відомий столичний активіст Роман Ратушний.

Марія Бурмака щемливо відреагувала на загибель відомого громадського діяча, розвідника 93 ОМБр "Холодний яр", сина письменниці Світлани Поваляєвої і журналіста Тараса Ратушного – Романа Ратушного. Артистка опублікувала у Facebook щемливий допис.

Бурмака знала хлопця ще з дитинства. Співачка назвала його одним із найкращих синів українського народу.

"Загинув Roman Ratushnyi. Син Світлани Поваляєвої і Тараса Ратушного. Я не знаю, як передати цей біль, я пам'ятаю, як цей хлопчик щойно народився, ми тоді працювали всі разом. Він був ыз тих найкращих синів українських, на яких майбутня Україна мала би триматись.

Буквально днями Світлана писала, що в неї був як нервовий зрив. А це серце мами відчувало. Я не знаю, як це пережити батькам, як це пережити всім. І скільки це ще бути тривати, цей жах, коли кращих українських дітей вбивають росіяни.

Вічна пам'ять тобі чесний, принциповий, розумецький, відважний Романе. Найкращий син свого народу, який, не вагаючись, пішов захищати свою батьківщину. І віддав життя за неї. Вічна Тобі пам‘ять і царства небесного", - написала Бурмака.

Нагадаємо, 24-річний Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.