"Серце розривається": Ірина Федишин опублікувала аудіоповідомлення від знайомої з Маріуполя і закликала врятувати людей

Співачка просить врятувати захисників, захисниць і людей з Маріуполя.

Ірина Федишин опублікувала в Instagram допис, у якому звучить аудіозапис від її знайомої з полку "Азов", яка розповіла про ситуацію там і про те, що медикам доводиться у жахливих умовах рятувати поранених.

Співачка зазначила, що всі українці моляться за всіх тих, то зараз перебуває в облозі в Маріуполі.

Вона також звернулася до світової спільноти, щоб ті допомогли організувати безпечні коридори та врятувати людей звідти. А українську діаспору зірка просить виходити на мітинги просити врятувати людей з Маріуполя.

"Друзі, це звукове повідомлення, яке мені прислала знайома Nava Mrpl UA , яка зараз у Маріуполі у полку "Азов".

Переписуючись сьогодні до пізньої ночі було дуже боляче читати усі повідомлення. Серце розривається. Особливо вразили наступні слова: "Як сказав наш медик: багато хто з бійців відчуває себе зрадженим за відданість. Не має так бути. Країна не має кидати своїх героїв".

Маріуполь, ми з вами, ми молимося за вас. Погоджуємося, що треба робити ще більше, щоб це пекло якнайшвидше закінчилося.

Ми, українці, звертаємося до усього світу! Ми просимо прогарантувати безпечний вихід всіх людей та захисників з Маріуполя! Просимо допомогти організувати коридори або навіть кораблі, які вивезуть людей у Болгарію чи Туреччину, а потім в Україну!

Звертаюся до нашої діаспори: виходьте на площі і просіть в урядів своїх країн допомогти вивести людей з Маріуполя!" – написала Ірина.

Артистка також закликала підписників залишити у коментарях слова-підтримки для тих, хто зараз у Маріуполі, а також поділитися своїми думками, що ще всі ми можемо зробити.

"Усі ваші слова там у Маріуполі читають. Залишайте також у коментарях #helpmariupol. Боремося разом", - написала Федишин.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч провела прямий ефір в Instagram із дружинами бійців із полку "Азов", які нині перебувають у Маріуполі. Жінки розповіли, що там нині відбувається.

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