Серед близьких: принцеса Єлизавета на трибунах Олімпіади в Парижі

Діти бельгійської королівської родини відвідали Олімпійські ігри у Парижі.
Спадкоємиця престолу принцеса Єлизавета, її молодша сестра принцеса Елеонора та двоє братів – принц Еммануель та принц Габріель були зазнімковані на трибунах Олімпіади в Парижі, коли спостерігали за змаганнями з важкої атлетики серед жінок до 49 кг на Олімпійських іграх 2024.
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22-річна принцеса була одягнена у футболку-поло з логотипом бельгійської олімпійської збірної та у широкі пісочні штани. Її волосся було розпущене, на голові були сонцезахисні окуляри, а у вухах сережки-висячки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українська стрибунка Ярослава Магучих відпочивала у спальнику під час Олімпіади у Парижі.
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