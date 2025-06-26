- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1863
- Час на прочитання
- 1 хв
Серед квітів і природи: кронпринцеса Вікторія показала нові фото своїх дітей
Шведська королівська пара поділилася в Instagram новими знімками своїх дітей.
У День літнього сонцестояння кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель опублікували у блогу фото своїх дітей — доньки, принцеси Естель, і сина, принца Оскара, та написали:
«Щасливого свята середини літа! 🇸🇪☀️».
13-річна принцеса Естель була зазнімкована в білій легкій сукні та у вінку з гарних польових квітів на голові, а її брат, 9-річний принц Оскар був у темно-синій футболці та тримав у руках букет квітів.
Шведська королівська родина іноді ділиться особистими знімками в соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно принц Карл Філіп показував закадрові знімки з його весілля з принцесою Софією в день, коли вони святкували десяту річницю.