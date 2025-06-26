ТСН у соціальних мережах

Серед квітів і природи: кронпринцеса Вікторія показала нові фото своїх дітей

Шведська королівська пара поділилася в Instagram новими знімками своїх дітей.

Принц Оскар та принцеса Естель

Принц Оскар і принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

У День літнього сонцестояння кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель опублікували у блогу фото своїх дітей — доньки, принцеси Естель, і сина, принца Оскара, та написали:

«Щасливого свята середини літа! 🇸🇪☀️».

Принц Оскар і принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Принц Оскар і принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

13-річна принцеса Естель була зазнімкована в білій легкій сукні та у вінку з гарних польових квітів на голові, а її брат, 9-річний принц Оскар був у темно-синій футболці та тримав у руках букет квітів.

Шведська королівська родина іноді ділиться особистими знімками в соцмережах.

Кронпринцеса Вікторія, принцеса Естель і кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія, принцеса Естель і кронпринц Даніель / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принц Карл Філіп показував закадрові знімки з його весілля з принцесою Софією в день, коли вони святкували десяту річницю.

