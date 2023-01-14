Серед них є "запасний": принц Гаррі розповів, чому турбується про дітей Кейт та Вільяма

Принц Гаррі називає себе "запасним", адже так одного разу (за словами Гаррі назвав його батько Чарльз, коли Діана народила другого сина). Але від того часу, як Гаррі пішов з королівської родини і випустив мемуари, він в одному з нещодавніх інтерв'ю зробив чергову заяву, що шокує.

В інтерв'ю Брайоні Гордон із The Telegraph, опублікованому в п'ятницю, герцог Сассекський поділився своїми побоюваннями за трьох дітей принца Вільяма та принцеси Кейт: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Associated Press

"Я чудово знаю, у моїй родині, якщо це не ми, - сказав Гаррі, вказуючи на себе, - це буде хтось інший. І хоча ми з Вільямом говорили про це один чи два рази, і він дуже ясно дав мені зрозуміти, що його діти не є моєю відповідальністю, я все ще відчуваю відповідальність, знаючи, що з цих трьох дітей, принаймні один закінчить, як і я, ставши "запасним". І це боляче, це мене турбує", — сказав Гаррі, - транслює його слова видання People.

Нагадаємо, у мемуарах Гаррі він сказав, що король Чарльз назвав його "запасним" у день свого народження.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

"Чудово! Тепер ти дала мені спадкоємця і запасного - моя робота зроблена", - написав Гаррі, що саме так Чарльз сказав своїй дружині принцесі Діані в день народження їхньої другої дитини.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки зі шпиталю Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

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