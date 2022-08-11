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Серена Вільямс розповіла, що її сильно втомило під час підготовки до весілля Меган Маркл

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Серена Вільямс розповіла, що її сильно втомило під час підготовки до весілля Меган Маркл

Серена Вільямс із чоловіком / Фото: Associated Press

Тенісистка Серена Вільямс – подруга Меган Маркл і була однією із зіркових гостей на королівському весіллі Меган та Гаррі 2018 року.

У вересневому випуску Vogue Вільямс розповіла про свій образ і те, як вона готувалася до цієї урочистої події та чому витратила на підготовку майже всю ніч.

Серена Вільямс із чоловіком / © Associated Press
Серена Вільямс із чоловіком / Фото: Associated Press

На весіллі Меган Серена з'явилася в рожевій сукні від Versace, доповнивши вбрання туфлями на підборах і маленьким клатчем кольору металік, а також аксесуаром у волоссі, який замінив їй капелюшок.

"Мені подобається цей образ", - згадала спортсменка. І розповіла, що того дня напередодні весілля у неї було два чи три стиліста, які заплітали їй волосся, і цей процес зайняв майже всю ніч.

Джордж Клуні та Серена Вільямс / © Associated Press
Джордж Клуні та Серена Вільямс / Фото: Associated Press

"Я так втомилася. Я подумала: "Я йду спати", - сказала вона. "Отже, я лягаю, а потім вони просто продовжували плести до ранку, і, нарешті, вони закінчили", - згадує Серена. Але каже, що незважаючи на дуже довгий процес, воно того варте.

Серена Вільямс / © Associated Press
Серена Вільямс / Фото: Associated Press

На весіллі Меган та Гаррі Вільямс була присутня разом зі своїм чоловіком Алексісом Оганяном.

Весілля Меган та Гаррі / © Associated Press
Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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