Сережки-маргаритки: який вигляд має одна з улюблених прикрас королеви Маргрете II

Колишня королева Данії дуже любить прикраси. Сьогодні розповідаємо про однну із її улюблених сережок.

У королівській скриньці є сережки у вигляді квітки маргаритки, яка є національною квіткою Данії.

Коли королева Інгрід народила Маргрету, королівський ювелір Георг Єнсен подарував їй спеціальну версію культових прикрас з маргариток. Їх Маргрете II регулярно носить і дуже любить, підбирає ці сережки до багатьох своїх яскравих образів і, впевнені, продовжить носити їх навіть після того, як склала з себе повноваження королеви.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували вам, який вигляд має заручальна каблучка королеви Маргрете II, яку вона також продовжує носити і після смерті її чоловіка принца Генріка 2018 року.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які прикраси Маргреті II тепер носитиме її невістка — королева Мері після коронації.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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