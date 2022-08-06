Сережки, натхненні природою: що відомо про прикрасу королеви Летиції і стільки вона коштує

Іспанська королева любить оригінальні прикраси, тож сьогодні розповідаємо про одну з них.

4 серпня, королева Іспанії Летиція влаштувала у палаці Марівент урочисту вечерю. Того вечора Її Величність одягла яскраву максісукню з відкритими плечима та декольте у формі серця від Charo Ruiz Ibiza, до якої підібрала своє улюблене взуття – еспадрільї від бренду Calzados Picon.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Але також особливу увагу образу королеви привернули незвичайні сережки. Прикраса була виготовлена із золота, а їхня форма нагадувала гілку з бутонами. Ця ювелірна прикраса створена брендом Isabel Guarch і коштує 2720 євро.

Сережки виготовлені з 18-каратного жовтого золота.

Сережки королеви Летиції

Під час створення сережок ювеліри надихалися досконалістю природи Серра-де-Трамунтана, його хвойними деревами, які навчилися виживати за тих умов, а також роботами іспанського поета Мікеля Коста-і-Льобера.

Сережки королеви Летиції / Фото: Getty Images

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