Сережки за 20 доларів: чому принцеса Уельська одягла прикрасу від Zara на світську церемонію

Образ принцеси Уельської в якому вона з'явилася на церемонії BAFTA у Лондоні всіх підкорив. Але чому ж принцеса до дорогої сукні Alexander McQueen підібрала бюджетні сережки від Zara. Давайте розберемося.

Біла сукня на одне плече була перешита дизайнерами Модного дому Alexander McQueen на замовлення Кетрін. У цій самій сукні Її Високість з'являлася на BAFTA 2019 року.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Швидше за все принцеса Уельська хотіла продемонструвати свою прихильність до екологічності моди і, звичайно, показати, що вона в цьому питанні на боці короля Чарльза III, з яким у неї, до речі, прекрасні стосунки.

Вечірній образ Кетрін доповнила високими чорними рукавичками, які багатьох збентежили та ефектними квітковими сережками від Zara, вартістю близько 20 доларів. Це були металеві сережки-підвіски у формі квітки з аплікацією зі страз і з застібкою-блискавкою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, звичайно ж, має доступ до королівської скарбниці і ми часто бачимо її на різних урочистих заходах в прикрасах, в яких раніше ходили принцеса Діана або королева Єлизавета II. Але цього разу Кейт явно хотіла акцентувати увагу на доступних речах. Тобто будь-яка жінка може піти до бутика Zara або на сайт бренду і купити такі самі сережки, як у Кейт. Хоча, знаючи, як швидко продаються такі речі після виходів принцеси, навряд чи вийде їх купити. Але, мабуть, і бренд Zara над цим попрацює.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

До того ж, ми пам'ятаємо, що у Британії все ще є криза вартості життя і королівська особа хотіла наголосити, що вона розуміє важливість такої проблеми.

Читайте також: