Сережки за 99 доларів: розглядаємо ювелірну новинку герцогині Кембриджської

Вчора герцогиня Кембриджська потішила публіку новим виходом у світ. Кейт відвідала виставку "Фаберже в Лондоні" у Музеї Вікторії та Альберта.

Який образ обрала герцогиня Кембриджська для цього заходу ми вам вже розповідали вчора. Наразі хочемо акцентувати увагу на нових сережках Кетрін.

На ній були золоті сережки у формі невеликих кілець від французького бренду Sézane вартістю 75 фунтів (99,9 доларів). Кетрін зібрала волосся у високий хвіст, щоб продемонструвати сережки-кола, прикрашені скляним камінням, вручну вставленим у позолочений метал. Бренд заснований 2013 року Morgane Sézalory та став першим у Франції онлайн-лейблом. Він не виробляє надто багато продуктів і є серед фаворитів у герцогині Кебриджської.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Кетрін має кремовий джемпер від цієї ж марки, в ньому герцогиня відвідувала дошкільний заклад Stockwell Gardens у січні 2020 року в Лондоні.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

А також у блузці від Sézane Кейт була зображена на різдвяній листівці 2020 року, де з'явилася з чоловіком та дітьми.

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