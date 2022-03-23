Донька Сергія Лаврова: що відомо про єдину спадкоємицю міністра закордонних справ РФ

Сьогодні розповідаємо про доньку Сергія Лаврова – міністра закордонних справ Російської Федерації. Сам міністр від 2022 року через вторгнення Росії в Україну перебуває під багатьма персональними міжнародними санкціями.

Лавров одружений, його дружина Марія Лаврова за освітою філологиня, викладачка російської мови та літератури, працювала у бібліотеці Постійного представництва РФ при ООН. Вони мають єдину доньку Катерину Винокурову.

Сергій Лавров / Getty Images

Дочка Лаврова – Катерина Винокурова

Вона народилася 1982 року в Нью-Йорку, а отже має американське громадянство. Навчалася у Мангеттенській школі, закінчила Колумбійський університет, де вивчала політологію. Диплом магістра з економіки отримала у Лондоні.

Здобувши хорошу американську та європейську освіту, дівчина повернулася до Москви. Повідомлялося, що вона працювала директоркою російського відділення британського аукціонного будинку Christie's, який займається продажем антикваріату та предметів мистецтва. Доросла там до посади директорки, але потім 2015 року у неї з'явилася можливість придбати власний бізнес – проєкт Smart Art. Компанія займається просуванням та розвитком предметів мистецтва та є посередником між колекціонерами та художниками.

Чоловік Олександр Винокуров

Катерина одружена з Олександром Винокуровим. Пара познайомилася, коли дівчина проходила післяуніверситетську практику у Лондоні, 2008 року.

Катерина Винокурова з чоловіком Олександром, Фото:1modnaya.ru

Пара одружилася 2010 року. Того ж року народився син Леонід. А 2013-го на світ з'явилася донька. Кажуть, Катерина завжди мріяла про сім'ю, де буде більше від однієї дитини, бо сама росла єдиною дитиною своїх батьків. Також в одному з інтерв'ю говорила журналістам, що ніколи не бачила себе заміжньою за іноземцем, тому що менталітет росіян їй подобається більше, ніж менталітет західного світу.

Олександр Винокуров — російський управлінець, топменеджер низки інвестиційних компаній, керівний партнер та президент інвестиційної компанії Marathon Group (Марафон Груп), основний акціонер великого російського фармацевтичного дистриб'ютора "СІА Груп" та аптечної мережі "Мега Фарм". Стрімкою кар'єрою завдячує зв'язкам свого батька Семена Винокурова, який тривалий час займався фармацевтичним бізнесом у Москві та підтримці тестя Сергія Лаврова. Має російське та ізраїльське громадянства.

Катерина Винокурова / ok.ru/silavyedi/topic/152942333737014

Щоправда живе подружжя все ж таки в Росії. Принаймні, так було до санкцій. Але, враховуючи, що діти Катерини за чоловіком мають ізраїльське громадянство, а вона сама – американське і не виключено, що теж ізраїльське, то виїхати можуть будь-якої миті.

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