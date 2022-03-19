Сергій Шойгу: що відомо про доньок правої руки "фюрера"

Міністр Оборони РФ Сергій Шойгу беззаперечно виконує накази президента Путіна та продовжує вбивати українських дітей. А між тим у Шойгу є й власні нащадки. Про них сьогодні розповідаємо детальніше.

У Шойгу двоє дорослих доньок – 44-річна Юлія (психологиня) та 31-річна Ксенія (російська громадська діячка).

Юлія Шойгу

Старша донька Шойгу – Юля, психологиня, директорка Центру екстреної психологічної допомоги Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха від 2002 року, віце-президент Російського психологічного товариства, заступниция голови Етичного комітету РПО, кандидатка психологічних наук. Регалій у жінки дуже багато.

Народилася Юлія 4 травня 1977 року у Красноярську. У зв'язку зі специфікою роботи батька сім'я часто змінювала місця проживання. Середню школу Юлія закінчила вже у Москві 1994 року і вступила на факультет психології Московського державного університету.

1999 року після закінчення університету прийшла на роботу до Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії, коли міністерство очолював її батько, і почала працювати звичайною психологинею. Кар'єрне зростання сталося стрімко. Вже за кілька років Юля стала заступницею директора, а незабаром і директоркою Центру.

Цікавий факт, Юлія надавала психологічну допомогу постраждалим після терористичних актів, захоплень заручників, після техногенних катастроф у Москві та багатьох інших містах Росії, а зараз її батько наказує вбивати українців.

Вона є авторкою наукових праць з психології екстремальних ситуацій. Нагороджена державними та відомчими нагородами.

Одружена з російським державним діячем Олексієм Захаровим, від 2019 року її чоловік є заступником Генерального прокурора Російської Федерації. У пари є двоє дітей – дочка Дарина та син Кирило.

Ксенія Шойгу

Ксенія Шойгу з бойфрендом / instagram.com/ksenia_shoigu

Молодша дочка Шойгу народилася 10 січня 1991 року в Москві. Вона російська громадська діячка та спортивна функціонерка. Президентка Федерації тріатлону Росії. Керівниця проєкту "Ліга Героїв", організаторка проєкту "Гонка героїв", ідеологиня військово-історичного кластера "Острів Фортів".

Після школи вступила на факультет міжнародних економічних відносин МДІМВ(У) МЗС Росії. Тема кандидатської дисертації "Іноземні прямі інвестиції". Читає курс лекцій для студентів магістратури МДІМВ(У) МЗС Росії.

2010 року Ксенія Шойгу знімалася у фільмі Микити Міхалкова "Стомлені сонцем-2", зігравши медсестру. Проте досвід у кінематографі став для дівчини першим та останнім. Кіно її не цікавило.

Перший трудовий досвід здобула ще у студентські роки. Проходила стажування в одному із найбільших банків Санкт-Петербурга. 2012 року працювала помічницею заступника керівника Ростехнагляду.

Закінчивши університет 2013 року її взяли на роботу до Департаменту проєктного та структурного фінансування "Газпромбанку" на посаду старшої аналітикині. Через п'ять років Ксенія стала радницею заступника голови правління.

Паралельно дівчина посіла місце заступника голови Інвестиційного комітету цільового некомерційного фонду з розвитку туристично-рекреаційного кластера міста Кронштадта, вона зайнялася пошуком інвестицій для проєкту "Кронштадт. Острів Фортів". Проєкт передбачає будівництво в Кронштадті туристично-рекреаційного кластеру з готелями, океанаріумом, музейними та громадськими просторами. Ксенія презентувала проєкт губернатору Санкт-Петербурга у червні 2019 року.

Ксенія Шойгу з дочкою / instagram.com/ksenia_shoigu

Ксенія двічі брала участь у тріатлонних стартах (Нова Зеландія 2019 року та в Сочі 2020 року), і двічі пробігла півмарафон у Санкт-Петербурзі 2018 та 2020 років та взяла участь у Сінгапурському марафоні. 2013 року разом зі знайомими вона організувала перший у Росії забіг із перешкодами "Гонка героїв". Пізніше проєкт вийшов на всеросійський та міжнародний рівень: "Гонка героїв" вперше була проведена в Азербайджані та Німеччині. Після разом із групою однодумців Ксенія створила команду "Ліга Героїв", вони займаються розвитком та просуванням аматорських та професійних видів спорту в Росії.

Наприкінці 2020-го Ксенія обійняла пост президентки Федерації тріатлону РФ.

Обранець Ксенії – фітнесблогер Олексій Столяров. У вересні 2021 року вона народила від нього доньку Мілану. Пара познайомилася під час екстремального забігу у рамках Гонки героїв. Тривалий час закохані приховували стосунки, доки Олексій не освідчився Ксенії.

2020 року під керівництвом Ксенії півмарафон "Забіг.РФ" став володарем рекорду Книги рекордів Гіннесса, як "напівмарафон, який об'єднав найбільшу кількість міст одночасно".

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