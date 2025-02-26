Серіал про життя королеви Максими подовжили на другий сезон: представлено перші кадри

Минулого року про королеву Нідерландів Максиму зняли серіал, який став успішним і був подовжений на другий сезон.

Серіал називається "Максима". У першій частині глядачеві розповідали про злети та падіння аргентинки Максими Соррегьєти та про історію її кохання зі спадковим принцом Нідерландів Віллемом-Олександром.

Знімання серіалу "Максима", фото: instagram.com/delfichaves

Нідерландський стрімінговий сервіс Videoland та виконавиця головної ролі акторка Дельфіна Чавес, яка і грає королеву Максиму, опублікували в Instagram кадри зі знімань другого сезону.

Знімання серіалу "Максима", фото: instagram.com/delfichaves

"Ось невеликий анонс другого сезону "Максими": весілля. Знімання тривають на повний хід, і серіал вийде в ефір 2026 року", — підписала кадри Дельфіна.

На фото зображено весілля Максими та спадкового принца Нідерландів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію кохання Максими та короля Віллема-Олександра.

Принц Віллем-Олександр та кронпринцеса Максима Соррегьєта. 2002 рік. Амстердам / Фото: Getty Images

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