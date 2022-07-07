Серйозна і красива: Олена Зеленська на обкладинці журналу Time

Олена Зеленська прикрасила обкладинку американського журналу Time. На чорно-білому фото дружина президента постала із серйозним виразом обличчя, але водночас вона має дуже гарний вигляд. Позувала вона у своєму кабінеті на території Офісу президента.

Олена Зеленська/Alexander Chekmenev для журналу Time

Автором світлини для журналу став Alexander Chekmenev.

Пані Зеленська також дала інтерв'ю виданню. Стаття має назву "Її особиста війна". Олена розповіла про свій досвід під час війни, про руйнівні наслідки війни для психічного здоров'я мільйонів українців, а також про свою роботу, яка спрямована на подолання негативного впливу війни на психологічне здоров'я.

"Для країни це може мати величезні наслідки, якщо після війни ми опинимся з посттравматичним стресом, який не лікуватиметься", - зауважила Олена.

Перша леді також зазначила, що у багатьох українців терміни, де є слово "психо" викликають недовіру. Це є наслідком радянського виховання.

Нагадаємо, Зеленська виступила онлайн на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася у швейцарському місті Лугано. Під час виступу вона анонсувала другий саміт перших леді та джентльменів, який планується на 23 липня.

Читайте також: