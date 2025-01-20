Серйозний та шикарний: образ Меланії Трамп для інавгурації її чоловіка

В Америці є традиція – перші леді в день інавгурації президента одягають винятково вітчизняні бренди. Таким чином вони популяризують американську моду та розповідають про неї на весь світ.

Коли Меланія стала першою леді 2017 року, багато американських дизайнерів публічно заявили, що не хочуть з нею співпрацювати, проте знайшлися й ті, хто вирішив увійти в історію – для неї тоді вбрання створив дизайнер Ральфа Лорен. 2025 року вона повернулася до ролі першої леді і не змінила давньої традиції, хоч і були підозри, що місіс Трамп одягне Dolce & Gabbana чи Christian Dior, оскільки протягом усього передвиборчого процесу обирала саме європейські імениті марки.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

У день інавгурації Меланія Трамп з'явилася на публіці у Вашингтоні в елегантному та строгому вбранні, яке ексклюзивно для цього знаменного дня створив відносно молодий бренд Adam Lippes.

"Традиція президентської інавгурації уособлює красу американської демократії, і сьогодні ми мали честь одягнути нашу першу леді, місіс Меланію Трамп", — сказав Ліппес, повідомляє Vogue. "Вбрання місіс Трамп було створено деякими з найкращих майстрів Америки, і я пишаюся тим, що демонструю світові таку роботу".

Вовняне пальто Меланія носила в поєднанні з блузкою кольору слонової кістки, спідницею та туфлями улюбленого стилю – гостроносих та на високих шпильках. Також оригінальним доповненням вбрання став капелюх від бренду Eric Javits із білою смугою.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Вбрання першої леді було дуже стриманим, елегантним, виконане трохи в ретро-естетиці, водночас мало відмінні риси її улюбленого трохи різкого стилю в одязі. Воно було водночасно серйозним та шикарним.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що Меланія Трамп, яка родом зі Словенії, є лише другою емігранткою, яка стала першою леді в історії США. Першою була Луїза Адамс, яка народилася в Лондоні, дружина президента Джона Квінсі Адамса.

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