Сестра герцогині Кембриджської може отримати аристократичний титул

Свекор Піппи, Девід Метьюз, є лердом Глена Аффрика і володіє шотландським маєтком площею 10 000 акрів неподалік озера Лох-Несс у Шотландському нагір'ї.

Його старший син Джеймс – чоловік Піппи – унаслідує спадковий титул після його смерті, а Піппа, як очікується, отримає власний титул, який буде визнаний у Співдружності, повідомляє Express.

Девід Метьюз — колишній механік, який отримав свій титул, коли купив маєток 2008 року, але він не використовує його. Оскільки він купив землю для комерційного використання, Девід не є традиційним лердом. Сьогодні цей особняк складається з кількох розкішних номерів, зокрема і готельного будиночка, який можна здавати в оренду.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

Є ймовірність, що Джеймс вирішить продати цю землю, і тоді титул не перейде після його смерті до сина. Але якщо чоловік Піппи таки успадкує титул, він може не використовувати його офіційно.

"Лерд" - представник нетитулованого дворянства у Шотландії. Так називали власників майна, коли Шотландія була незалежною державою, що дозволяло відвідувати засідання шотландського парламенту.

Технічно вони не є членами аристократії, як герцог чи граф, тому через це лерд не називатиметься лердом — тому замість лерда Глена Аффрика Джеймс буде Джеймсом Метьюзом із Глена Аффрика.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Getty Images

Читайте також: