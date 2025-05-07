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Сестра Кітті Спенсер поділилася новими фото зі своєю маленькою племінницею Афіною
Нещодавно Кітті Спенсер відсвяткувала два роки своєї доньки Афіни.
У своєму Instagram племінниця принцеси Діани опублікувала знімки своєї маленької дочки, а її сестра леді Амелія Спенсер поділилася ще кількома фотографіями у своєму блогу в Instagram.
На одному з фото маленька дівчинка зазнімкована у білій сукні на пляжі, на другому на руках у своєї мами Кітті, а також у ще одному смугастому комбінезоні на пляжі на тлі моря і стоячи біля вікна з гарним краєвидом.
Нагадаємо, про народження первістка модель оголосила в березні 2024 року і опублікувала тоді перші фото з Афіною, очевидно, Кітті довгий час приховувала, що у неї народилася дочка і розсекретила новину в День матері.