Сестра Кітті Спенсер поділилася новими фото зі своєю маленькою племінницею Афіною

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

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У своєму Instagram племінниця принцеси Діани опублікувала знімки своєї маленької дочки, а її сестра леді Амелія Спенсер поділилася ще кількома фотографіями у своєму блогу в Instagram.

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

На одному з фото маленька дівчинка зазнімкована у білій сукні на пляжі, на другому на руках у своєї мами Кітті, а також у ще одному смугастому комбінезоні на пляжі на тлі моря і стоячи біля вікна з гарним краєвидом.

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, про народження первістка модель оголосила в березні 2024 року і опублікувала тоді перші фото з Афіною, очевидно, Кітті довгий час приховувала, що у неї народилася дочка і розсекретила новину в День матері.

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Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер