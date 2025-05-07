ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Сестра Кітті Спенсер поділилася новими фото зі своєю маленькою племінницею Афіною

Нещодавно Кітті Спенсер відсвяткувала два роки своєї доньки Афіни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кітті Спенсер з дочкою Афіною

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / © Instagram Леді Кітті Спенсер

У своєму Instagram племінниця принцеси Діани опублікувала знімки своєї маленької дочки, а її сестра леді Амелія Спенсер поділилася ще кількома фотографіями у своєму блогу в Instagram.

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

На одному з фото маленька дівчинка зазнімкована у білій сукні на пляжі, на другому на руках у своєї мами Кітті, а також у ще одному смугастому комбінезоні на пляжі на тлі моря і стоячи біля вікна з гарним краєвидом.

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, про народження первістка модель оголосила в березні 2024 року і опублікувала тоді перші фото з Афіною, очевидно, Кітті довгий час приховувала, що у неї народилася дочка і розсекретила новину в День матері.

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Афіна / © Instagram леді Амелії Спенсер

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie