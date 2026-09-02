Сестра королеви Камілли виявилася вплутана у скандал і втягнула в нього короля Чарльза

Аннабель Елліот і королева Камілла / © Getty Images

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Монарх вкотре опинився в епіцентрі скандалу через фінансове управління своїми установами. Цього разу суперечка розгорілася навколо його фонду, «Королівського фонду», благодійної організації, яка фінансує брендингові та роздрібні проєкти, де сестра королеви Камілли, Аннабель Елліот, в даний час працює штатною радницею.

Історія починається з реорганізації королівського двору після смерті королеви Єлизавети II 2022 року, пише vanitatis.

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Королева Камілла та Аннабель Елліот / © Getty Images

Аннабель Елліот за професією дизайнерка інтер'єрів, багато років жінка працювала на герцогство Корнуолл, яким володів її зять Чарльз. Проте, ставши спадкоємцем престолу і прийнявши управління герцогством, принц Вільям вирішив звільнити її і розірвати контракт. За словами джерел, близьких до справи, це рішення було продиктоване не якістю її роботи, а зміною керівництва.

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Цьогорічний скандал виник через те, що король Чарльз знову найняв Аннабель у свій власний фонд. Занепокоєння викликає не лише саме призначення, а й повну відсутність прозорості в його організації всередині фонду: на відміну від герцогства Корнуолл, яке завжди публікувало інформацію про свої трудові відносини з Аннабель, королівський фонд тримав цю угоду в секреті.

Аннабель Елліот і королева Камілла / © Getty Images

Члени опікунської ради Фонду короля відкрито висловили подив з приводу цієї новини, заявивши, що їх ніколи заздалегідь не інформували про наймання або розмір заробітної плати, призначеної сестрі королеви. Така відсутність прозорості суперечить зобов'язанням установи дотримуватися зразкової поведінки та фінансової неупередженості.

Організація зі свого боку відреагувала, випустивши заяву, в якій категорично заперечує будь-які спроби приховування інформації. Фонд захищає призначення, стверджуючи, що Елліот — висококваліфікована та досвідчена консультантка із багаторічним стажем, чия велика експертиза в галузі дизайну інтер'єрів є безцінним активом для проєктів організації.

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