ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
2 хв

Сестра королеви Летиції зробила рідкісну заяву про своїх племінниць — принцесу Леонор та інфанту Софію: що вона сказала

Молодша сестра королеви Іспанії Летиції Тельма Ортіс практично ніколи не коментує особисте життя своїх королівських родичів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тельма Ортіс

Тельма Ортіс / © Getty Images

Раніше цього тижня Тельма Ортіс модерувала один із діалогів у межах Centroamérica Cuenta — літературного фестивалю, який поєднує письменників з обох боків Атлантики в Мадриді, де зібралися для обговорення питань літератури та журналістики.

На сцені вона ставила запитання учасникам цих дебатів, а потім відповідала на запитання преси сама, коротко розповівши про двох дуже важливих для неї людей — принцесу Леонор та інфанту Софію, пише Vanitatis.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Спадкоємиця престолу Леонор розпочала третій етап військової підготовки у Військово-космічній академії Сан-Хав’єр у Мурсії. А її сестра Софія тим часом уже перебуває в Лісабоні, де отримуватиме ступінь з політології та міжнародних відносин у коледжі Форвард. Два абсолютно різні способи життя, в яких обидві демонструють свої здібності та віддають усі сили виконанню своїх зобов’язань. І хоча їхня тітка, Тельма Ортіс, завжди уникає публічних висловлювань про сестру та її дочок, цього разу вона без вагань зізналася, що «дуже пишається» своїми племінницями, і ці слова супроводжувалися усмішкою, що демонструє щирість, виражену такими лаконічними словами.

Тельма Ортіс — тітка іспанських принцеси та інфанти / © Getty Images

Тельма Ортіс — тітка іспанських принцеси та інфанти / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має молодша сестра королеви Летиції, коли вона була присутня на презентації Стратегії зовнішньої діяльності Іспанії на 2025–2028 роки у штаб-квартирі Marques de Salamanca, у Мадриді.

Королева Летиція з дочками Леонор та Софією / © Getty Images

Королева Летиція з дочками Леонор та Софією / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie