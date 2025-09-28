- Дата публікації
Сестра королеви Летиції зробила рідкісну заяву про своїх племінниць — принцесу Леонор та інфанту Софію: що вона сказала
Молодша сестра королеви Іспанії Летиції Тельма Ортіс практично ніколи не коментує особисте життя своїх королівських родичів.
Раніше цього тижня Тельма Ортіс модерувала один із діалогів у межах Centroamérica Cuenta — літературного фестивалю, який поєднує письменників з обох боків Атлантики в Мадриді, де зібралися для обговорення питань літератури та журналістики.
На сцені вона ставила запитання учасникам цих дебатів, а потім відповідала на запитання преси сама, коротко розповівши про двох дуже важливих для неї людей — принцесу Леонор та інфанту Софію, пише Vanitatis.
Спадкоємиця престолу Леонор розпочала третій етап військової підготовки у Військово-космічній академії Сан-Хав’єр у Мурсії. А її сестра Софія тим часом уже перебуває в Лісабоні, де отримуватиме ступінь з політології та міжнародних відносин у коледжі Форвард. Два абсолютно різні способи життя, в яких обидві демонструють свої здібності та віддають усі сили виконанню своїх зобов’язань. І хоча їхня тітка, Тельма Ортіс, завжди уникає публічних висловлювань про сестру та її дочок, цього разу вона без вагань зізналася, що «дуже пишається» своїми племінницями, і ці слова супроводжувалися усмішкою, що демонструє щирість, виражену такими лаконічними словами.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має молодша сестра королеви Летиції, коли вона була присутня на презентації Стратегії зовнішньої діяльності Іспанії на 2025–2028 роки у штаб-квартирі Marques de Salamanca, у Мадриді.