Тельма Ортіс / © Getty Images

Раніше цього тижня Тельма Ортіс модерувала один із діалогів у межах Centroamérica Cuenta — літературного фестивалю, який поєднує письменників з обох боків Атлантики в Мадриді, де зібралися для обговорення питань літератури та журналістики.

На сцені вона ставила запитання учасникам цих дебатів, а потім відповідала на запитання преси сама, коротко розповівши про двох дуже важливих для неї людей — принцесу Леонор та інфанту Софію, пише Vanitatis.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Instagram іспанської королівської родини

Спадкоємиця престолу Леонор розпочала третій етап військової підготовки у Військово-космічній академії Сан-Хав’єр у Мурсії. А її сестра Софія тим часом уже перебуває в Лісабоні, де отримуватиме ступінь з політології та міжнародних відносин у коледжі Форвард. Два абсолютно різні способи життя, в яких обидві демонструють свої здібності та віддають усі сили виконанню своїх зобов’язань. І хоча їхня тітка, Тельма Ортіс, завжди уникає публічних висловлювань про сестру та її дочок, цього разу вона без вагань зізналася, що «дуже пишається» своїми племінницями, і ці слова супроводжувалися усмішкою, що демонструє щирість, виражену такими лаконічними словами.

Тельма Ортіс — тітка іспанських принцеси та інфанти / © Getty Images

