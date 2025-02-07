Сестра принцеси Уельської – Піппа Міддлтон – вирішила відкрити власний бізнес: що це буде

Піппа Міддлтон – мати трьох дітей і живе з чоловіком Джеймсом Меттьюзом на їхній фермі Баклбері в Беркширі.

Від того часу, як Піппа стала багатодітною матір'ю, новин про те, чим займається сестра принцеси Уельської практично не було. Раніше Піппа писала статті та книжки, а зараз планує відкрити новий бізнес.

Видання express.co.uk посилаючись на королівського коментатора Річарда Ідена пише, що Піппа хоче відкрити ясла для дітей віком від дев'яти місяців до п'яти років на своїй фермі Баклбері. Повідомляється, що Піппа та її чоловік уже ведуть переговори з місцевими жителями у Беркширі щодо створення дитячого центру на їхній фермі.

Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Піппа та Джеймс придбали велику ферму Баклбері площею 72 акра за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Разом із діловим партнером Джеймсом Мюрреєм подружжя перетворило колишній сафарі-парк із оленями на сімейний комплекс із критим м'яким ігровим майданчиком для дітей.

На фермі є безліч розваг для сімейного відпочинку.

Тепер Піппа планує відкрити ясла для дітей. І якщо плани щодо створення дитячого садка будуть реалізовані, то доньки Піппи та Джеймса – трирічна Роуз та дворічна Грейс можуть опинитися серед перших його відвідувачів.

Піппа Міддлтон-Меттьюз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, подружжя також має сина Артура, йому шість років і хлопчик уже ходить до школи.

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