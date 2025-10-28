- Дата публікації
Сестра принцеси Діани госпіталізована після жахливого падіння з коня
Леді Сара МакКоркодейл, одна зі старших сестер покійної принцеси Діани, перебуває у лікарні вже тривалий час, повідомив її брат граф Чарльз Спенсер.
Леді Сара МакКоркодейл минулого місяця впала та отримала серйозні травми. Її брат Чарльз Спенсер розповів про інцидент під час бесіди у подкасті Rosebud із Джайлсом Брандретом у п’ятницю, 24 жовтня.
Описуючи інцидент, Чарльз сказав про 70-річну леді Сару: «Вона все ще їздить верхи, але минулого місяця вона дуже впала і тривалий час перебувала у лікарні. Думаю, вона була досить складною пацієнткою, бо головний лікар сказав моєму зятю: „Вона та ще штучка, правда?“ — сказав 61-річний Чарльз, маючи на увазі чоловіка Сари, Ніла МакКоркодейла. „Що, на мою думку, означає: „Ви не могли б відвезти її додому?“».
Друг повідомив журналу People, що леді Сара «йде на поправку».
Чарльз Спенсер розповів, що його сестра «завжди потрапляла в неприємності», коли вони росли в їхньому сімейному маєтку Елторп. Вона була «досить запальною».
Якось, під час сварки з батьком, Чарльз згадав, як леді Сара «в’їхала на коні до холу» їхнього будинку і просто залишилася там.
До речі, саме з Сарою крутив короткий роман принц Уельський Чарльз до того, як стало відомо про його стосунки з її молодшою сестрою леді Діаною Спенсер.