Сестра принцеси Діани госпіталізована після жахливого падіння з коня

Леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Леді Сара МакКоркодейл минулого місяця впала та отримала серйозні травми. Її брат Чарльз Спенсер розповів про інцидент під час бесіди у подкасті Rosebud із Джайлсом Брандретом у п’ятницю, 24 жовтня.

Описуючи інцидент, Чарльз сказав про 70-річну леді Сару: «Вона все ще їздить верхи, але минулого місяця вона дуже впала і тривалий час перебувала у лікарні. Думаю, вона була досить складною пацієнткою, бо головний лікар сказав моєму зятю: „Вона та ще штучка, правда?“ — сказав 61-річний Чарльз, маючи на увазі чоловіка Сари, Ніла МакКоркодейла. „Що, на мою думку, означає: „Ви не могли б відвезти її додому?“».

Друг повідомив журналу People, що леді Сара «йде на поправку».

Чарльз Спенсер розповів, що його сестра «завжди потрапляла в неприємності», коли вони росли в їхньому сімейному маєтку Елторп. Вона була «досить запальною».

Якось, під час сварки з батьком, Чарльз згадав, як леді Сара «в’їхала на коні до холу» їхнього будинку і просто залишилася там.

Чарльз Спенсер / © Associated Press

До речі, саме з Сарою крутив короткий роман принц Уельський Чарльз до того, як стало відомо про його стосунки з її молодшою сестрою леді Діаною Спенсер.