Сестра принцеси Кейт - Піппа Міддлтон - зазнала збитків на своїй фермі Баклбері

Піппа Міддлтон / © Associated Press

Піппа та її чоловік Джеймс Меттьюз, які проживають в ексклюзивному маєтку вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів, спробували обмежити доступ до пішохідної доріжки, якою місцеві жителі користувалися десятиліттями, що призвело до прямого конфлікту з сусідами, які захищали її історичне використання як громадську стежку.

Встановлення табличок «приватна власність» розглядається як початок конфлікту, який з роками переріс у адміністративні суперечки, кульмінацією яких стало рішення виставити нерухомість на продаж, пише vanitatis.

Цей конфлікт нарешті вирішився на користь місцевих жителів після того, як влада підтримала їхнє прохання офіційно визнати маршрут громадською стежкою. Цей поворот подій стався на тлі того, що парі також довелося скоригувати інші інвестиції в нерухомість у цьому районі після кількох проєктів, які не принесли очікуваного прибутку.

У спробі покращити хитке фінансове становище свого заміського проєкту Піппа Міддлтон і Джеймс Метьюз вирішили перетворити свій маєток на місце відпочинку для всієї родини, запропонувавши проєкт, що поєднує інтерактивну ферму та сафарі на території площею близько 29 гектарів.

У результаті на території з'явилися зони для безпосереднього контакту з тваринами, дитячі ігрові майданчики, кафе та навіть наметові будиночки, а також сезонна програма, покликана залучити відвідувачів, з такими привабливими ініціативами, як тематичні заходи на Великдень та різдвяні розваги для дітей.

Незважаючи на таку велику пропозицію та зусилля щодо пожвавлення бізнесу, цифри зрештою взяли гору: до 2025 року підприємство накопичило борг, що перевищує 800 000 фунтів стерлінгів, що підкреслює труднощі, з якими зіткнулася пара під час консолідації проєкту.

У результаті подружжя Метьюз оголосило про завершення цього проєкту та продаж нерухомості, оціненої приблизно в 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Представник пари також підтвердив, що вони більше не мають жодного відношення до проєкту або його веб-сайту, тим самим остаточно припинивши свою участь в управлінні бізнесом.

