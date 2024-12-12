Сестри в однакових сукнях: який вигляд мали принцеси Беатріс та Євгенія у дитинстві

Це фото було зроблено 1992 року, коли дочкам Сари Йоркської та принца Ендрю було 4 та 2 роки відповідно.

На архівній фотографії зазнімковані старша дочка пари – принцеса Беатріс та її молодша сестра принцеса Євгенія. Того дня вони відвідували Королівське кінне шоу у Віндзорі. На подвір'ї стояв теплий травневий день і дівчата були одягнені в милі сукні з рожевим дрібним квітковим принтом і білими мереживними комірами.

У Беатріс на шиї був кулон на ланцюжку, а на сукні був пришпилений значок з її ім'ям. Вона також була з рожевим обручем на голові, а її волосся було зав'язане в ніжно-рожевий бант. Її сестра Євгенія стояла поряд, на обох дівчатах були білі шкарпетки та однакові балетки.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз старша із сестер Беатріс, якій 36 років, вагітна другою дитиною, а молодша Євгенія, їй 34, виховує двох синів.

Принцеси Беатріс та Євгенія, фото: https://www.instagram.com/havenhousech

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