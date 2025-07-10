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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Сестри Спенсер святкують день народження: леді Амелія показала архівні дитячі знімки

10 липня сестрам леді Амелії та леді Елізі Спенсер виповнюється по 33 роки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сестри Спенсер

Сестри Спенсер / © Getty Images

У зв’язку з цим леді Амелія опублікувала кілька дитячих знімків у своєму Instagram, привітавши сестру з днем народження.

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

«З днем народження, моя рідна душа! @elizavspencer, дякую тобі за те, що ти моя друга половинка і весь мій всесвіт 🤍 Мій найбільший подарунок у житті — це ти! Дякую, що ти була моєю першою завжди і відколи ми з’явилися на світ», — написала Амелія.

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Вікторія Локвуд з дітьми / © Instagram леді Амелії Спенсер

Вікторія Локвуд з дітьми / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Сестри Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Окрім дитячих знімків, Амелія опублікувала фотографії з їхньою мамою — Вікторією Локвуд, першою дружиною графа Чарльза Спенсера, молодшого брата принцеси Діани. У шлюбі Вікторія народила чотирьох дітей — Кітті, Амелію, Елізу та Луї Спенсерів.

Сестри Спенсер / © Getty Images

Сестри Спенсер / © Getty Images

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