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Сестри Спенсер святкують день народження: леді Амелія показала архівні дитячі знімки
10 липня сестрам леді Амелії та леді Елізі Спенсер виповнюється по 33 роки.
У зв’язку з цим леді Амелія опублікувала кілька дитячих знімків у своєму Instagram, привітавши сестру з днем народження.
«З днем народження, моя рідна душа! @elizavspencer, дякую тобі за те, що ти моя друга половинка і весь мій всесвіт 🤍 Мій найбільший подарунок у житті — це ти! Дякую, що ти була моєю першою завжди і відколи ми з’явилися на світ», — написала Амелія.
Окрім дитячих знімків, Амелія опублікувала фотографії з їхньою мамою — Вікторією Локвуд, першою дружиною графа Чарльза Спенсера, молодшого брата принцеси Діани. У шлюбі Вікторія народила чотирьох дітей — Кітті, Амелію, Елізу та Луї Спенсерів.