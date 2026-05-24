Сестри Спенсери сяяли в розкішних вечірніх сукнях на червоній доріжці Канського кінофестивалю
Леді Амелія та леді Еліза Спенсери позували для фотографів після прибуття на прем'єру фільму «Боягуз» на 79-му міжнародному кінофестивалі в Каннах.
Фільм «Боягуз» бельгійського режисера Лукаса Донта був показаний на Каннському міжнародному кінофестивалі в травні 2026 року.
Леді Амелія вийшла на доріжку в чорній сукні з халтером, з мереживним оздобленням на декольте і розшитому камінням від Zuhair Murad. Вона зібрала волосся в тугий пучок, одягла сережки-висячки і зробила виразний вечірній макіяж. Її сестра леді Еліза була в сукні такого самого фасону і від цього самого бренду, але тільки нюдового кольору і теж розшитій камінням та бісером. Еліза зібрала своє довге волосся у гладкий пучок і зробила схожий, виразний макіяж, як у сестри.
Раніше, нагадаємо, сестри Спенсери з'явилися на виставці квітів у Лондоні у розкішних чорних сукнях.