Шабаш вдався: російський мільярдер помер під час сеансу із шаманами

У Росії продовжують помирати нафтові магнати. Цього разу за дивних обставин пішов із життя топменеджер компанії "Лукойл".

Раніше ми писали про низку загадкових смертей, які почали відбуватися в Росії, адже за останні місяці за дивних обставин померло кілька високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями. Тепер стало відомо про смерть ще одного топменеджера нафтової компанії — мільярдера Олександра Суботіна, який працював у "Лукойл".

Однак помер Суботін за дуже дивних обставин у місті московської області Митіщі, під час сеансу з подружжям шаманів Магуа. За допомогою нетрадиційного сеансу, який відбувався у звичайному приватному будинку, мільярдер намагався того разу вилікуватися від похмілля. Під час однієї з процедур використовувалася отрута жаби: шамани робили на шкірі клієнта надріз, капали туди отруту жаби і після блювоти пацієнту нібито мало стати ліпше. Також вони викликали духів, приносили в жертву тварин і купали "заблуканих" у півнячій крові.

У свій останній сеанс Суботін прийшов до Магуа, і нібито знав пару вже давно, можливо це був його не перший сеанс у них. Після того, як йому стало погано, шамани не викликали швидку, а дали хворому корвалол і поклали мільярдера спати в підвалі, де серед окультних речей, Олександр і помер.

Спочатку шамани не зізналися поліції, що приїхала, чим займалися, а тільки сказали, що з топменеджером "Лукойлу" просто дружили. Тому від яких саме шаманських процедур у будинку цих людей помер мільярдер поки що невідомо.

Шаманами, які отруїли Суботіна, є Олексій Піндюрін та його дружина Крістіна Тейхріб, найбільш відомі у Росії під псевдонімами Magua Flores та Tina Cordoba. Вони з'являлися на пропагандистському російському ТБ, товаришували зі знаменитостями. Частим гостем у їхньому будинку був скандальний Микита Джигурда, а також Левон Оганезов, ймовірно, що послугами пари користувалися й інші зірки, політики та бізнесмени.

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

Але, попри популярність у вищих колах, смерть Суботіна не єдиний злочин, пов'язаний із цією парою, оскільки кримінальне минуле у них досить багате. Відомо, що минулого року пара напала на дівчата з Єкатеринбургу під час поїздки до Мексики – Крістіна до крові розбила обличчя клієнтки туфелею, а Олексій сказав, що дівчина має померти.

За однією версією приводом для бійки стала образа традицій шаманів, за іншою дівчину схиляли до вживання наркотиків і вона відмовилася. Також повідомлялося, що постраждалу намагалися втопити у басейні.

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

instagram.com/magua_flores_tina_cordoba

Читайте також: