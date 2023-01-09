Шамани не в тренді, запускайте старців: у Путіна з'явилося нове захоплення

Не секрет, що Путін любить звертатися до різного роду "сил", які нібито допомагають йому триматися на плаву і відчувати свою "велич" і "могутність".

Раніше часто з'являлася інформація про те, що Путін звертається до таких спеціальних осіб регулярно і вони проводять для нього різноманітні обряди. І ось телеграм-канал Generall SVR розповів, що диктатор, виявляється, більше не шанує таких фахівців.

Канал пише, що спілкування з шаманами в кремлівських колах, вже досить давно, вважається моветоном, і нині у фаворі у президента Росії "православні старці".

"Саме зі старцем Євлампієм, якого ангажував на святвечір для Путіна його найкращий друг Юрій Ковальчук, президент у ніч перед Різдвом провів близько двох годин. Євлампій провів для Путіна обряд, який, як запевняє "старець", повинен відновити здоров'я і надати сили президентові, а також переломити ситуацію і вивести лідера Росії переможцем у всіх минулорічних починаннях", - пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

"Кажуть, черговий обряд, який провів для Путіна "старець" проводився із застосуванням колючих та ріжучих предметів, а тому він знаходився від Путіна на безпечній відстані і в приміщенні були присутні три співробітники ФСТ, які забезпечують безпеку президента. Консультацію після обряду Євлампій проводив уже наодинці з Путіним. Про що шепотілися поки не зрозуміло. Попрощавшись з Євлампієм президент вирушив до опочивальні. За словами очевидців, на вихідних Путін був дуже задумливий і мабуть чимось спантеличений.

Нагадаємо, Путін любить бувати у різного роду "місцях сили", які перебувають у Сибіру. Однак сила дуже міфічна, адже досягти успіху у "фюрера" не виходить.

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