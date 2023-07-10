Шанувальники говорять про гарний знак: з принцесою Кейт стався особливий момент на службі

Принцеса Уельська була освітлена променем світла під час шотландської церемонії коронації короля Чарльза та королеви Камілли і шанувальники британської королівської родини знайшли у цьому добрий знак.

На фото, яке стало вірусним у соцмережах, видно, коли сонячний промінь падає на принцесу Кейт, коли вона стоїть у соборі. Це незвичайне видовище вразило шанувальників, які припустили, що світло означало присутність покійної принцеси Діани, пише express. Ось що вони писали у соцмережах:

"Це Діана каже, що ти робиш це ідеально ...", "Діана ... захищає справжню королеву!" "Світло має такий вигляд, ніби дає їй благословення. Хай благословить Бог майбутню королеву".

Принцеса Уельська на коронації Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Getty Images

Колись принцесі Кейт доведеться зійти на престол і стати новою королевою, коли настане черга правити принцу Вільяму. Вже понад тринадцять років Кетрін показує, як добре справляється зі своїми королівськими обов'язками.

Коронація Чарльза та Камілли в Шотландії / Фото: Associated Press

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