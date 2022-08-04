Шанувальники хвилюються: чому герцогиня Кейт зняла заручальну каблучку

Днями герцогиня Кембриджська разом із сім'єю приїжджала на Ігри Співдружності, які відбуваються у Бірмінгемі. Тоді шанувальники Кейт і помітили, що на її пальці відсутня заручальна каблучка з сапфіром.

Герцогиня Кетрін приїхала на Ігри у Бірмінгемі у стильному білому костюмі від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen, доповнивши образ білим поясом, та підібрала гостроносі туфлі на пласкій підошві від Camilla Elphick та комплект прикрас Mappin & Webb.

Герцогиня Кембриджська з дочкою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Шанувальники помітили, що на пальці Кейт була лише золота обручка з валійського золота, яку принц Вільям одягнув на палець дружини в день їхнього весілля у Вестмінстерському абатстві у квітні 2011 року.

А ось каблучки з сапфіром, яку раніше носила принцеса Діана, не було. Так само, як не було і каблучки з доріжкою діамантів, це подарунок від Вільяма, який він вручив Кейт після народження їхнього первістка принца Джорджа.

Каблучка герцогині Кембриджської / Фото: Getty Images

Тож де була каблучка і чому Кетрін не одягла її? Експерти припускають, що відсутність прикраси пов'язана з тим, що герцогиню могли запросити взяти участь у тих чи інших спортивних змаганнях, і щоб не загубити її, Кетрін просто не стала її одягати.

Герцогиня Кембриджська з дочкою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Однак королівських шанувальників відсутність каблучки у Кейт збентежила. Втім, навряд чи варто переживати, оскільки раніше герцогиня вже так робила.

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