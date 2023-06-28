Шанувальники не в захваті: образ герцогині Софі розкритикували

Герцогиня Единбурзька Софі вчора так само, як і король Чарльз III відвідала два заходи.

Увечері Софі приїхала до Букінгемського палацу, де король Чарльз провів прийом для лауреатів Королівської премії за підприємництво, де сяяла у сукні у дрібний горох від Beulah London.

Герцогиня Единбурзька Софі у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

А вдень герцогиня Единбурзька була присутня на урочистому відкритті палітурної майстерні Чарфліта на Канві-Айленді.

На публіці Софі з'явилася в асиметричному сарафані із запахом з вовни та бавовни від Alexander McQueen вартістю 3190 доларів, під який вона одягла просту білу футболку. Втім, шанувальники не оцінили вбрання, особливо їм не сподобалася футболка під сарафаном. Взула Софі коричневі шкіряні туфлі на підборах від LK Bennett і в руках тримала сумку на короткій ручці від Sophie Habsburg Shop.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

"Не фанат футболки та сумки — вони пасують до більш повсякденного вбрання", "Мені не подобається футболка під нею. Це надає всьому образу дивний вигляд", "Тримаю парі, вона мала б чудовий вигляд, якби не ця футболка і сукню пошили так щоб V-подібний виріз не був таким глибоким!", — пишуть у соцмережах королівські шанувальники.

Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст, зробила легкий макіяж та доповнила аутфіт підвіскою на шиї, сережками та кількома браслетами на зап'ястя.

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