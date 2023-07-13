Шанувальники помітили хитрий трюк, який королева Камілла використовує під час рукостискань

Королева Камілла відвідувала дев'ятий день тенісного турніру Вімблдону і з'явилася в королівській ложі в білій сукні-пальті.

У королівському акаунті в Instagram поділилися роликом із заходу, де показано, як Її Величність відвідувала захід та зустрічалася з тенісистами.

Королева Камілла на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Хтось розкритикував Каміллу, заявивши, що дружина Чарльза намагається якнайменше тиснути руки людям. А інші шанувальники звернули увагу на те, що Її Величність вітає людей правою рукою, але коли їй потрібно, наприклад, поправити волосся, вона вправно перекидає сумку з лівої руки в праву і поправляє волосся лівою рукою, яка не торкалася чужих рук і є більш чистою. Це дуже розумний хід, вважають шанувальники і тонкий, майже непомітний широкому загалу.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що стиль єдиної доньки королеви – Лори Лопес – піддався критиці. За що критикують 45-річну жінку, читайте ось тут.

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