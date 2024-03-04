Шанувальники у захваті: брат принцеси Діани поділився рідкісним фото з сестрою та їхньою мамою

Молодший брат принцеси Діани Чарльз, граф Спенсер, періодично ділиться у своєму Instagram знімками з особистого фотоальбому. Цього разу Чарльз опублікував спільне фото з його сестрою та їхньою мамою і зворушив королівських шанувальників.

Фото було зроблено наприкінці 60-х. На знімку юний Чарльз позує на гойдалці поряд з Діаною, а їхня мати Френсіс Шанд Кідд притримує сина ззаду.

"Моя мама, Діана та я. 1967 рік. Мені було 3, а Діані 5 чи 6. Мені подобається, який щасливий вигляд має на фото кожен із нас", — підписав кадр Чарльз.

Підписники його блогу захопилися світлиною і написали:

"Діана схожа на Шарлотту. Чудовий спогад!"

"Гарне фото, ми сумуємо за тобою, Діано".

"Принцеса Шарлотта — точна копія леді Діани. Пам'ять про вашу чудову сестру жива".

"Прекрасна картинка. У вас з Діаною вже в юному віці була така врівноваженість".

"Таке щасливе, красиве фото ❤ всіх трьох. Чудові спогади".

Діана та Чарльз були двома з п'яти дітей, народжених Френсіс та Джоном Спенсерами. Вони виросли з двома старшими сестрами, леді Сарою МакКоркодейл і леді Джейн Феллоуз, а також у них був старший брат Джон Спенсер, який помер незабаром після народження 1960 року.

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