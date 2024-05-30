Шанувальники засмучені: випливли нові подробиці про здоров'я принцеси Уельської

Згідно з інформацією наближених до принцеси джерел, її розклад на цей рік є абсолютно порожнім. А це означає, що Кейт навряд чи повернеться до роботи до кінця 2024 року.

Видання The Daily Beast повідомляє, що щоденник Кейт Міддлтон за цей рік порожній, а також не виключається, що принцеса запише ще одне відеозвернення з часом для шанувальників, щоб не сіяти паніку та поділитися новинами про своє одужання.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у березні принцеса Уельська опублікувала відеозвернення, в якому заявила, що проходить профілактичну хіміотерапію після того, як лікарі виявили у неї рак після оперативного втручання (у січні принцесі зробили операцію на черевній порожнині).

Наступного тижня у дітей Уельських починаються канікули в школі, і сім'я знову вирушить на відпочинок до Сандрінгема. Там до Кейт приєднаються її батьки, а також її можуть відвідувати сестра Піппа із сім'єю та брат Джеймс із сім'єю. Це найближчі люди для принцеси, яким вона може довіряти в такий непростий період життя.

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом та дітьми / Фото: Associated Press

Раніше передбачалося, що принцеса Уельська може відвідати деякі заходи влітку. Але писали, що їй знайшли заміну на цей період. Отже, мабуть, очікувати на швидке повернення Кетрін до роботи не варто.

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