Шанувальник Уельських сказав принцу Джорджу під час різдвяної прогулянки неоднозначну фразу, яка розгнівала публіку
На Різдво принц Джордж приєднався до королівської родини в Сандрінгемі, де вони відвідали ранкову церковну службу.
Після цього члени королівської сім’ї привітали шанувальників, що на них чекали.
Проте деякі фанати розкритикували один «дуже дивний» коментар, зроблений на адресу принца Джорджа — старшого сина Кейт та Вільяма, щодо його покійної бабусі, принцеси Діани.
70-річний Джон Лафрі поспілкувався з принцом Джорджем, і цей момент швидко став вірусним у TikTok.
Лафрі «відомий як найбільший шанувальник принцеси Діани», сказав юному принцу: «Джордж, я хочу тобі щось сказати. Бабуся Діана дуже пишалася б тобою». На що 12-річний принц просто відповів: «Дякую».
Батько Джорджа, принц Вільям, також відреагував на коментар, сказавши Лофрі: «Це дуже мило з вашого боку». Розмова закінчилася тим, що Лофрі сказав Вільяму, Джорджу, Шарлотті та Луї: «Я пишаюся вами всіма».
Реакція королівських шанувальників на вірусний момент була неоднозначною, і, як зазначає GB News, посипалася критика на адресу коментаря незнайомця про «бабусю» на адресу Джорджа: «Мені шкода, що хтось це йому сказав, ви перейшли межу», — прокоментував один чоловік у TikTok. «Не вам вказувати йому, щоб відчувала його покійна бабуся».
«Як монархіст, я вважаю це жахливою поведінкою. Що могло змусити людину сказати щось подібне? Інша людина погодилася, написавши: „Повністю згоден. Це доречно для найближчих родичів, але не широкого загала. Це так неповажно, і, чесно кажучи, він нічого не знає про Діану і про те, що могло б змусити її пишатися“.
Нагадаємо, сестра Джорджа — принцеса Шарлотта — на цій різдвяній прогулянці також зачарувала вчинком, вона підійшла до однієї з шанувальниць і обійняла її.