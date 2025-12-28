Шанувальник Уельських сказав принцу Джорджу під час різдвяної прогулянки неоднозначну фразу, яка розгнівала публіку

Принц Джордж / © Getty Images

Реклама

Після цього члени королівської сім’ї привітали шанувальників, що на них чекали.

Родина Уельських на різдвяній прогулянці / © Getty Images

Проте деякі фанати розкритикували один «дуже дивний» коментар, зроблений на адресу принца Джорджа — старшого сина Кейт та Вільяма, щодо його покійної бабусі, принцеси Діани.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

70-річний Джон Лафрі поспілкувався з принцом Джорджем, і цей момент швидко став вірусним у TikTok.

Реклама

Лафрі «відомий як найбільший шанувальник принцеси Діани», сказав юному принцу: «Джордж, я хочу тобі щось сказати. Бабуся Діана дуже пишалася б тобою». На що 12-річний принц просто відповів: «Дякую».

Батько Джорджа, принц Вільям, також відреагував на коментар, сказавши Лофрі: «Це дуже мило з вашого боку». Розмова закінчилася тим, що Лофрі сказав Вільяму, Джорджу, Шарлотті та Луї: «Я пишаюся вами всіма».

Реакція королівських шанувальників на вірусний момент була неоднозначною, і, як зазначає GB News, посипалася критика на адресу коментаря незнайомця про «бабусю» на адресу Джорджа: «Мені шкода, що хтось це йому сказав, ви перейшли межу», — прокоментував один чоловік у TikTok. «Не вам вказувати йому, щоб відчувала його покійна бабуся».

Принц Джордж / © Getty Images

«Як монархіст, я вважаю це жахливою поведінкою. Що могло змусити людину сказати щось подібне? Інша людина погодилася, написавши: „Повністю згоден. Це доречно для найближчих родичів, але не широкого загала. Це так неповажно, і, чесно кажучи, він нічого не знає про Діану і про те, що могло б змусити її пишатися“.

Реклама

Нагадаємо, сестра Джорджа — принцеса Шарлотта — на цій різдвяній прогулянці також зачарувала вчинком, вона підійшла до однієї з шанувальниць і обійняла її.