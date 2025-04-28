Шанувальники Меган і Гаррі в захваті від нових фото Арчі та Лілібет: що вони говорять

Меган і Гаррі / © Associated Press

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Шанувальники захопили знімки майже шестирічного принца Арчі та трирічної принцеси Лілібет, якими їхня мама поділилася на своїй сторінці в Instagram. Меган показала, як вони з дітьми збирали квіти у їхньому саду. І хоча облич дітей герцогиня не показує, багато шанувальників звернули увагу на колір волосся Арчі та Лілі.

Син Меган і Гаррі — Арчі / © Instagram Меган Маркл

«Боже мій, яке у них волосся. Діана — ваші гени», «Руде волосся і блакитні очі. Гарно, я впевнений», «Я збільшив фото волосся Лілі. Це неймовірне поєднання рудого та блонду. Принцеса Ді залишила свій слід на цій малечі», «Яке руде волосся. Гени Спенсерів сильні у принці Арчі та принцесі Лілібет», — пишуть шанувальники у соцмережах, коментуючи світлини.

Меган Маркл із донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, зовсім нещодавно Меган зворушила підписників, і особливо шанувальників з України, показавши, як вони з дітьми куштували паску, яку її чоловік Гаррі привіз з України.

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