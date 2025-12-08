Шанувальники не оцінили: чому хейтять різдвяну листівку Чарльза та Камілли

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Однак не всім шанувальникам британської королівської родини вона сподобалася. Багато хто з них у соцмережах висловив одну серйозну претензію до різдвяної листівки короля та його дружини.

Шанувальники королівської родини скаржаться, що різдвяна листівка короля Чарльза на 2025 рік «не дуже різдвяна», а інші запитують, навіщо королівській сім’ї використовувати зображення, відверто зроблене навесні.

Різдвяна листівка Чарльза та Камілли / © Instagram британської королівської сім'ї

Зазначимо, що Чарльз і Камілла поділилися з публікою листівкою з зображенням, зробленим під час святкування їхньої 20-ї річниці весілля у Римі у квітні цього року. Очевидно, вони обрали особливе для себе фото.

«Чудова фотографія, але вона не різдвяного настрою. Чи можу запропонувати вам чудову фотографію з Віндзора або Сандрінгема, коли запалюються різдвяні вогні? Або навіть зроблену перед каплицею Святого Георгія», — написав у коментарях один із підписників.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

«Як же це чудово святково. Весняне фото, зроблене у квітні в Римі, з гірляндами. По-справжньому передає дух Різдва», — іронізує інший користувач.

«Мені це не здається Різдвом!» — написав хтось третій.

Нагадаємо, князівська родина Монако також уже показала свою різдвяну листівку 2025 року.