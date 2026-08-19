ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Шанувальники принцеси Євгенії висловилися про незвичайне ім'я її новонародженої дочки

Днями принцеса Євгенія у своєму Instagram-акаунті розкрила ім'я новонародженої дочки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія опублікувала в Instagram оголошення про ім'я своєї дочки, і шанувальники були дуже раді нарешті почути його.

Після довготривалого очікування принцеса поділилася і причиною такого милого вибору. Новонароджену королівську особу назвали Аделаїдою Елізабет Анніною Бруксбенк, і вона посідає 15-те місце у черзі на британський престол.

Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

У коментарях до посту принцеси Євгенії шанувальники королівської сім'ї поділилися своєю думкою про це ім'я — і їм дуже подобається.

«Прекрасна дівчинка, чудове ім'я. Вітаю!».

«Вона гарна, і в неї чудові імена, вітаю вас обох».

«Яке прекрасне ім'я для найдорожчого малюка».

«Прекрасне ім'я та чудовий спосіб вшанувати пам'ять її прабабусі».

Такі коментарі з'явилися під постом Євгенії та фотографіями її дочки та старших синів – Августа та Ернеста, які за словами принцеси Йоркської вже стали найкращими братами для своєї сестри.

Август та Ернест зі своєю маленькою сестрою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Август та Ернест зі своєю маленькою сестрою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie