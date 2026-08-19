- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Шанувальники принцеси Євгенії висловилися про незвичайне ім'я її новонародженої дочки
Днями принцеса Євгенія у своєму Instagram-акаунті розкрила ім'я новонародженої дочки.
Принцеса Євгенія опублікувала в Instagram оголошення про ім'я своєї дочки, і шанувальники були дуже раді нарешті почути його.
Після довготривалого очікування принцеса поділилася і причиною такого милого вибору. Новонароджену королівську особу назвали Аделаїдою Елізабет Анніною Бруксбенк, і вона посідає 15-те місце у черзі на британський престол.
У коментарях до посту принцеси Євгенії шанувальники королівської сім'ї поділилися своєю думкою про це ім'я — і їм дуже подобається.
«Прекрасна дівчинка, чудове ім'я. Вітаю!».
«Вона гарна, і в неї чудові імена, вітаю вас обох».
«Яке прекрасне ім'я для найдорожчого малюка».
«Прекрасне ім'я та чудовий спосіб вшанувати пам'ять її прабабусі».
Такі коментарі з'явилися під постом Євгенії та фотографіями її дочки та старших синів – Августа та Ернеста, які за словами принцеси Йоркської вже стали найкращими братами для своєї сестри.