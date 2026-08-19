Шанувальники принцеси Євгенії висловилися про незвичайне ім'я її новонародженої дочки

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

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Принцеса Євгенія опублікувала в Instagram оголошення про ім'я своєї дочки, і шанувальники були дуже раді нарешті почути його.

Після довготривалого очікування принцеса поділилася і причиною такого милого вибору. Новонароджену королівську особу назвали Аделаїдою Елізабет Анніною Бруксбенк, і вона посідає 15-те місце у черзі на британський престол.

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Аделаїда Елізабет Анніна Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

У коментарях до посту принцеси Євгенії шанувальники королівської сім'ї поділилися своєю думкою про це ім'я — і їм дуже подобається.

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«Прекрасна дівчинка, чудове ім'я. Вітаю!».

«Вона гарна, і в неї чудові імена, вітаю вас обох».

«Яке прекрасне ім'я для найдорожчого малюка».

«Прекрасне ім'я та чудовий спосіб вшанувати пам'ять її прабабусі».

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Такі коментарі з'явилися під постом Євгенії та фотографіями її дочки та старших синів – Августа та Ернеста, які за словами принцеси Йоркської вже стали найкращими братами для своєї сестри.

Август та Ернест зі своєю маленькою сестрою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

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