- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Шанувальники схвалюють: розглядаємо розкішні вінтажні сережки Меган Маркл, у яких герцогиня з’явилася на гала-вечорі
Минулої суботи герцогиня Сассекська відвідала благодійний галавечір Fifteen Percent Pledge у Лос-Анджелесі, куди приїхала без принца Гаррі.
Меган приїхала на вечір у кремовій сукні без бретелів з ефектним шлейфом, зшитій на замовлення студією Harbison Studio, яка була з відвертою лінією декольте та довгим шлейфом, а її вартість оцінюється у 9 тисяч доларів.
Образ свій Маркл доповнила вінтажними прикрасами з оніксу та діамантів 1970-х років, придбаними в ательє у Беверлі-Гіллз.
Це були сережки-підвіски з оніксом та діамантами, а також каблучка з великим каменем з рифленою поверхнею, приблизно 1970-х років, від Maison Mèrenor, вартість комплекту оцінюється від 16 500 до 27 300 доларів. Ці прикраси елегантні, продумані до дрібниць та відрізняються стриманою елегантністю.
Герцогиня Сассекська у цьому гарнітурі мала блискучий вигляд, а вечір був присвячений мамі Бейонсе — Тіні Ноулз та її лідерству, захисту інтересів та прихильності до справи розширення прав та можливостей чорношкірих спільнот та творців.