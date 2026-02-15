Шанувальники схвалюють: розглядаємо розкішні вінтажні сережки Меган Маркл, у яких герцогиня з’явилася на гала-вечорі

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган приїхала на вечір у кремовій сукні без бретелів з ефектним шлейфом, зшитій на замовлення студією Harbison Studio, яка була з відвертою лінією декольте та довгим шлейфом, а її вартість оцінюється у 9 тисяч доларів.

Образ свій Маркл доповнила вінтажними прикрасами з оніксу та діамантів 1970-х років, придбаними в ательє у Беверлі-Гіллз.

Меган Маркл / © Getty Images

Це були сережки-підвіски з оніксом та діамантами, а також каблучка з великим каменем з рифленою поверхнею, приблизно 1970-х років, від Maison Mèrenor, вартість комплекту оцінюється від 16 500 до 27 300 доларів. Ці прикраси елегантні, продумані до дрібниць та відрізняються стриманою елегантністю.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська у цьому гарнітурі мала блискучий вигляд, а вечір був присвячений мамі Бейонсе — Тіні Ноулз та її лідерству, захисту інтересів та прихильності до справи розширення прав та можливостей чорношкірих спільнот та творців.