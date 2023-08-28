Шарлін до Альбера II: якою була княгиня до зустрічі з князем Монако

У пресі активно ходять чутки про те, що князь Монако Альбер ІІ та його дружина княгиня Шарлін давно не живуть разом.

Нещодавно з'явилися подробиці цієї історії, і журналісти дізналися, що Шарлін поїхала з палацу і живе в іншій країні.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Вони одружилися в липні 2011 року і за дванадцять років шлюбу про їхню родину нерідко з'являлися різні чутки в пресі. А скільки було розказано про любовні зв'язки князя та його позашлюбних дітей. Не дивно, що Шарлін, можливо, на межі депресії була змушена тікати та рятувати своє життя.

Сьогодні ми вирішили згадати, якою була принцеса до шлюбу з князем Монако та у перші роки їхніх стосунків. Ми знаємо, що Шарлін професійна плавчиня виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР.

На цьому фото Шарлін Віттсток з Південної Африки позує в басейні під час XVI Ігор Співдружності у вересні 1998 року в Куала-Лумпурі, Малайзія.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Тут Шарлін Віттсток позує для портретної фотосесії для South African Sports Illustrated у листопаді 2001 року в Південній Африці.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Це також знымання для South African Sports Illustrated у листопаді 2001 року у Південній Африці.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

А тут Шарлін Віттсток тренує дітей під час тренування 2 грудня 2006 року в Річардс-Бей, Південна Африка.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

На цьому фото принц Монако Альберт і плавчиня Шарлін Віттсток присутні на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2006 року в Турині 10 лютого 2006 року на Олімпійському стадіоні в Турині, Італія.

Шарлін з Альбером на початку стосунків / Фото: Getty Images

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