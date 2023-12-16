Шарлін із оголеним плечем, а Альбер – у метелику: княжа родина Монако показала різдвяну листівку

На новому знімку вся сім'я позувала на тлі красиво прикрашеної ялинки.

У передріздвяний період княгиня Шарлін та князь Альбер II приєдналися до святкової традиції європейських королівських сімей і також показали свою різдвяну листівку. Гарне фото вони опублікували на сторінці у Facebook 15 грудня.

На знімку зображені Шарлін та Альбер із двома своїми дітьми, спадкоємцем принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

Княгиня позує в розкішній довгій сукні з оксамиту, яка була виконана у складному коричнево-золотому відтінку. Вбрання вона доповнила діамантовими сережки та браслетом, а також вечірньою зачіскою і макіяжем.

Альбер вбрався для фото в класичний чорний костюм, білу сорочку та святкову червону оксамитову краватку-метелика. У схожому смокінгу були і син пари — Жак, але його метелик був зеленим. Юна Габріелла ж одягла милу оксамитову сукню темно-баклажанового кольору, у якої були рюші на рукавах та спідниці.

Нагадаємо, що раніше Король Чарльз та королева Камілла також поділилися своєю різдвяною листівкою цього року.

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